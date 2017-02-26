Пара британских геев морально изувечили усыновленных русских мальчиков, а теперь хотят их засудить

Пара геев из Великобритании горько жалеет о своем решении усыновить мальчика из России. В 1998 году они приняли в семью Рената из Ульяновска. Позже пара усыновила еще одного мальчика из этого же детского дома, пишет сайт "360 Подмосковье".

В школе Ренату приходилось несладко. Одноклассники травили его за то, что у него два папы, но нет мамы. Сначала мальчик сопротивлялся агрессии, но в конце концов счел виновными в своем несчастье приемных родителей. Ренат пустился по все тяжкие: душил отца поводком, бил брата, много раз угрожал всем членам семьи ножом и отверткой, взламывал банковские счета родителей, разбивал электронику и мебель. "Я думаю, что родители-геи должны быть особенно внимательны при усыновлении, задумываясь, как на это могут реагировать другие дети", — считает Ренат.

Родители потеряли терпение и через суд запретили своему сыну приближаться к их дому. Пара подсчитала, что Ренат нанес ей материальный ущерб в эквиваленте 4,4 миллиона рублей