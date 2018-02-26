Пенсии россиян поднимут дополнительно 1 мая

Проблемы российских пенсионеров всегда находятся в центре внимания властей. Государство в лице президента и правительства выступает за расширение адресной помощи тем гражданам, которые находятся в трудном материальном положении и действительно нуждаются в ней.

В качестве конкретных примеров можно обратиться к регулярной индексации пенсионных выплат россиян. Пусть зачастую размер прибавки не удовлетворяет пенсионеров в полной мере, но тот факт, что государство заботится о данной категории граждан, внушает оптимизм.

Следующая плановая индексация пенсий в нашей стране состоится 1 апреля 2018 года. На эту дату запланировано повышение социальных пенсий. В основном на такой вид пенсионной помощи могут рассчитывать инвалиды, у которых кроме пенсии - больше нет дополнительных источников дохода.

Однако мало кто знает, что внеочередное повышение пенсий пройдет еще и 1 мая текущего года. Это связано со свежим решением правительства о повышении минимального размера оплаты труда. Данный показатель довели до уровня в чуть более 11 тысяч рублей. Он будет доведен до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения страны. В конечном итоге к такой величине подтянутся и минимальные пенсии в России. Как следствие, некоторые россияне смогут ощутить дополнительную прибавку к своим пенсиям.

Эксперту уже подсчитали, что с помощью этой процедуры пенсионеры в среднем по стране смогут рассчитывать на пятипроцентное повышение пенсий. В каждом случае размер прибавки будет определяться на индивидуальной основе, так как учитываться будут конкретные факторы.

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