Производство биополимеров хотят запустить на Кубани

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

Краснодарский край подготовил проект по созданию производства биополимеров, сообщают РИА. Предполагаемая годовая мощность нового объекта составляет порядка 4 тысяч тонн готовой продукции. Сумма инвестиций, необходимая для реализации инвестпроекта. – 1,2 миллиарда рублей. Документацию представят на форуме в Сочи.

Согласно проекту, новый объект предполагается разместить около станицы Северской. На предприятии будут производить ксантан – природное химическое соединение, которое используется как стабилизатор и загуститель в разных отраслях промышленности (в частности, в фармацевтике и косметической промышленности, а также в пищевой).

Потребителями продукции нового завода должны стать краснодарские предприятия нефтепереработки, предприятия пищевой и косметической промышленности. Отметим, новое производство важно для политики импортозамещения, поскольку большинство российских предприятий, использующих биополимеры в качестве сырья для производства, в настоящее время вынуждены закупать его за границей.

Добавим, проект представят на инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 27-28 февраля.

 

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