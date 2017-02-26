Распад США: Калифорния самое слабое звено но виновата будет Россия

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Готовьтесь: мало того что Россия выбрала Америке не того президента, теперь она приступила к развалу самой страны. Если штат Калифорния выйдет из состава США, да просто если движение за его выход станет набирать силу, то это опять мы. По крайней мере, материал в The Washington Post подводит читателя к этой мысли вплотную.

А дальше дело нехитрое — на предположения и намеки в этом репортаже будут ссылаться как на установленный факт.

Почему их в Америке не любят

Автор, не скрывая усмешки, рассказывает о группе пятнадцати маргиналов, заседающих где-то на задворках спортклуба. Они называют себя движением Yes California и собирают 585 407 подписей, нужных для того, чтобы вписать вопрос об отделении Калифорнии в бюллетени на промежуточных выборах 2018 года. Они, правда, говорят, что создали 53 отделения в штате и вообще готовы вести за собой "то, что осталось от свободного мира".

Но один из этих людей — по имени Луис Маринелли — "живет" в Екатеринбурге, Россия (на самом деле он там ждет американской визы для своей русской жены). При этом в сентябре прошлого года Маринелли побывал на конференции в России, организованной нашими антиглобалистами. А 30% денег для ее проведения якобы дало "российское правительство". Более того, Маринелли сравнил будущий уход Калифорнии с возвращением Крыма России, и его здесь цитировали.

В итоге движение борется с "потоком вопросов" насчет связей с Россией. Маринелли официально заявляет, что организация ни в каких формах не общается с российским правительством, не имеет никакой связи и не получает никакой поддержки.

Вот вам и все. Если что-то заявляет, если все ключевые слова для поиска в интернете тут есть ("финансирование от российских властей" вместе с "Yes California"), то вы удивитесь, как быстро исчезнут из последующих текстов слова "нет", "никак" и "никогда". Это так делается.

Вообще-то статья, если не считать ее аккуратное выстраивание подходов к неизбежному "русские виноваты", весьма интересна. И сама по себе, и особенно — отклики читателей, которых оказались тысячи. Причем половина из них одинаковые: Калифорния хочет уйти? Скатертью дорога, наконец-то.

Авторы The Washington Post даже не пытаются всерьез коснуться этой замечательной темы:. Более того, сами читатели этой темы не очень касаются. Дело в том, что в самой Америке это одна из тех вещей, которые не нуждаются в объяснениях.

Другое дело, что это необходимо объяснить нашему читателю, поскольку тема предельно актуальна для России, да и всего мира. Что мы сейчас и сделаем.

Но сначала — о более очевидных и известных вещах. О том, например, что движение за отделение Калифорнии существует давно и маргинальной "Yes California" не ограничивается.

Есть очень много калифорнийцев, в том числе богатых и влиятельных, которые давно уже напоминают: если бы штат был страной, то входил бы в десятку ведущих экономик мира. В The Washington Post читаем что-то новое: возможно, был бы шестой его экономикой. Сорок миллионов человек (с мигрантами), самые современные отрасли, и — Калифорния дружно ненавидит Дональда Трампа. Власти штата, по сути, возглавили бунт против него. Сопротивляются любым решениям Трампа через суды и по административным каналам.

Хватит кормить "Вашингтон"

Избрание Трампа вообще активизировало местных сепаратистов. Возникает вопрос почему. Ответ на него тот же, что и на вопрос, почему Калифорнию не любит прочая Америка. Дело в мышлении весьма специфических людей, которые живут в "золотом штате".

Кстати, о мышлении. Немалое число откликов читателей на упомянутую публикацию — о до боли знакомой нам теме "кто кого кормит". С одной стороны, Калифорния дотирует другие штаты. С другой, сепаратистам объясняют, что стоит только штату лишиться немалого числа военных баз и предприятий США, как местная экономика резко сдуется.

Как это нам знакомо — разговоры накануне развала СССР на тему "хватит кормить Среднюю Азию". Знали бы американцы, что после таких разговоров получается. Но, видимо, у идиотизма, как и терроризма, нет национальности. Хочется им сказать: берегите свою страну.

И все же ненавидят Калифорнию не из-за денег. Американцы республиканско-трамповского образа мыслей скажут вам попросту, что "".

Гадости много. Это феминизм с его словечками типа "сексист" или "шовинист", погоней за педофилами и насильниками и множеством адвокатов — специалистов по ограблению мужчин при разводе.

Это экологический терроризм, при котором любой, кто не спасает "гибнущую от потепления планету", — враг и нелюдь. Это борьба с меховыми шубами, курением, пальмовым маслом.

Это типично американское умение бойкотировать людей с иным образом мысли — особенно этим отличается Голливуд. Ну и политическая корректность и прочие формы массового маразма.

Не все из этого списка американских забав исходит из Калифорнии. Но Калифорния и правда стала столицей массовой обработки мозгов в поддержку этих "инициатив" — и не только в США, а в мировом масштабе. И все дело в экономике.

Промышленность (в основном военная, то есть федеральная) дает сегодня только 10% ВВП штата. На первом месте — образование и медицина, ну и все прочее, относящееся к сектору услуг. Типичный калифорниец — это относительно молодой представитель "креативного класса". А что это такое, мы знаем.

Речь о сословии людей, в котором лозунг "Америка прежде всего" — ругательство. Они граждане мира и любят мигрантов. Если где-то верят во всемогущество интернета и социальных сетей, так это в Калифорнии — да ведь эти штуки там и придумали. Там проживает космополитичный, потребительский, не читающий книг, зато намертво подключенный к сети международный класс городских хомяков. Очень агрессивный класс, склонный к революциям (то есть к массовому насильственному "улучшению" человека по всему миру, у арабов, русских, американцев) и ненавидящий "Америку Трампа".

Слово "ватники" в США отсутствует, но в целом классические хомяки-калифорнийцы примерно так воспринимают обитателей сердцевины и юга США.

Конечно, это не только Калифорния. Сейчас говорят о том, что этот штат мог бы, уходя, "" Орегон и Вашингтон, то есть. И северную часть восточного побережья, прежде всего

Кстати, это "синие" штаты — голосовавшие за демократов. Все вместе немного похоже на раздел Британской Индии — по центру и на юге осталась просто Индия, а по краям в 1947 году создались два Пакистана, западный и восточный (последний потом стал отдельной страной, Бангладеш). Хотя когда-то была одна нация.