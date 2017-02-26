Российский рынок цельномолочной продукции растет

Отечественные объемы производства цельномолочной продукции по итогам 2016 года, по предварительным данным, увеличились на 1% и составили 11,855 миллиона тонн в молока в натуральном выражении. Специалисты отмечают, что российский молочный рынок показывает прирост на протяжении последних пяти лет.

При этом прирост рынка молочной продукции в 2015 году составил 2,3%. Согласно годовой статистике, темп прироста молочного производства в 2016 снизились, но при этом динамика осталась положительной. Прирост российского молочного рынка фиксируется с 2011 года. Специалисты связывают это с сохранением устойчивого потребительского спроса на традиционные виды молочной продукции даже при снижении доходов и покупательной способности на фоне экономических кризисов. В позицию «цельномолочная продукция» входит обработанное молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, сливки и др.

Отметим, лидером по объемам производства цельномолочной продукции в России является Центральный федеральный округ – доля региона на рынке составляет 27%. Чуть меньше – 25% – производится аграриями Приволжского федерального округа. На третьей позиции в рейтинге – Сибирь, 12% молочной продукции. Показатели объясняются объемами производства сырого молока в регионах.