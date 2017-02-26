Сирия: Турки освободили Эль-Баб. Будут ли столкновения с сирийской армией?

23 февраля возглавляемыеТурцией силы совершили крупный прорыв в ходе проводимых ими операций на севере Сирии, и отбили у ИГИЛ Эль-Баб, Кабасин и Бзаа. ССА и турецкая армия провели яростную атаку на отряды ИГИЛ в центре Эль-Баба и преодолели оборону террористов. В результате этого игиловские командиры решили отвести свои отряды из Восточного Эль-Баба и окрестных районов. В результате этого турецкие силы взяли под контроль Кабасин и Бзаа практически без боя.

Таким образом Анкара выполнила одну из основных задач операции «Щит Евфрата» и не дали кудрским силам YPG воссоединить подконтрольные YPG районы вдоль сирийско-турецкой границы. Согласно имеющейся информации, протурецкие боевики и турецкая армия не будут продвигаться дальше вглубь центральной Сирии. Демаркационная линия между турецкими силами и сирийской армией пролегает в Тадефе. Время покажет то, будет ли режим Эрдогана следовать действующим договоренностям с Дамаском, Москвой и Тегераном.



В любом случае, взяв под контроль крупный кусок сирийской земли в треугольнике Джараблус- Эль-Баб – Азаз, Анкара приобрела роль одного из ключевых игроков на военном и дипломатическом уровне данного конфликта. В то же время, возрастает вероятность столкновений в районе Манбиджа между поддерживаемых американцами курдских YPG и протурецкими боевиками.



Сирийская армия освободила населенные пункты Расм Аль-Шейх и Расм Аль-Хермель Аль-Хабаз севернее оплота ИГИЛ в провинции Алеппо – города Дейр Хафер. Наступая в данном районе, правительственные силы преследуют 2 цели – окружить Дейр Хафер и расширить подконтрольную территорию, не дав турецким силам дальше продвинуться вглубь страны под предлогом борьбы ИГИЛ.



Поддерживаемые американцами курдские силы, также известные как Сирийские демократические силы, освободили от игиловцев несколько деревень в провинции Ракка. Поддерживаемые американцами силы заняли свыше 40 деревень восточнее оплота ИГИЛ – города Ракки.

