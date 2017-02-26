Сирия: Турки освободили Эль-Баб. Будут ли столкновения с сирийской армией?

В любом случае, взяв под контроль крупный кусок сирийской земли в треугольнике Джараблус- Эль-Баб – Азаз, Анкара приобрела роль одного из ключевых игроков на военном и дипломатическом уровне данного конфликта. В то же время, возрастает вероятность столкновений в районе Манбиджа между поддерживаемых американцами курдских YPG и протурецкими боевиками.
Сирийская армия освободила населенные пункты Расм Аль-Шейх и Расм Аль-Хермель Аль-Хабаз севернее оплота ИГИЛ в провинции Алеппо – города Дейр Хафер. Наступая в данном районе, правительственные силы преследуют 2 цели – окружить Дейр Хафер и расширить подконтрольную территорию, не дав турецким силам дальше продвинуться вглубь страны под предлогом борьбы ИГИЛ.
Поддерживаемые американцами курдские силы, также известные как Сирийские демократические силы, освободили от игиловцев несколько деревень в провинции Ракка. Поддерживаемые американцами силы заняли свыше 40 деревень восточнее оплота ИГИЛ – города Ракки.
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