Такие милые и беззащитные... эти аутисты, а быть дауном ваще круто!?

В 70-е г.г. прошлого века в СССР "поднял голову" новый фашизм = нацизм (далее просто "неофашизм"). В неофашисты стремились молодые люди, не видевшие ужасов войны и фашизма и даже не нюхавшие пороха!

КГБ СССР быстро выяснил причины. Вместе с некоторыми социальными и политическими проблемами общества, всплыл, казалось бы, неожиданный "нюанс". Этим нюансом оказалось КИНО:

1. «Обыкновенный фашизм» — документальный фильм Михаила Ромма, вышедший на экраны в 1965 году

2. «17 мгновений весны» — 12-серийный советский художественный телефильм Татьяны Лиозновой 1973 года. Снят по одноимённому роману Юлиана Семёнова.

Начинающие неофашисты увидели в этом кино только ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ явления, так сказать, "привлекательную обертку": 4-й или 5-й рейх, как "новый мировой порядок" (вместо кажущегося хаоса), черную форму, строгость мужских отношений, показную дисциплину, внешне красивых и харизматичных исполнителей (играющих палачей!)...

Т.е., вроде как-бы, абсолютно противоположные смыслы, чем те, которые пытались передать создатели кино: массовый геноцид народов, голод, кровь, болезни и горе, рыдающих матерей, разрушенные страны, героизм советского народа и нашего разведчика...

Кино было сделано "на высоте": музыка, реплики, подбор актеров. В ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков, Юрий Визбор, Ростислав Плятт, Евгений Евстигнеев, Василий Лановой, Екатерина Градова, Николай Прокопович, Леонид Куравлев...

Теперь такое явление носит название "Окна Овертона" и может быть именно такой "отложенный эффект" и "зарядили" создатели в свое кино или все-таки их использовали втемную???

Какое отношение все это может иметь к названию данной статьи?

Самое непосредственное!

В эти дни, как раз, проклюнулось 100-летие Февральской революции 1917 года, так что самое время вспомнить и про вождя мирового пролетариата. Можно не всего целиком, а только одну цитату "из него":

"ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КИНО".

Как-то, на очередные вынужденные праздники, захотелось приобщиться к ВАЖНЕЙШЕМУ ИЗ ВСЕХ и доступному ИСКУССТВУ!

Телевизор в нашем доме не включают принципиально, поэтому решено было посмотреть что-то приличное из сети и, чтобы с хорошим рейтингом (4, 5 звезд) и по-новее))) На одном киношном сайте в самом верху списка выскочила НОВИНКА! = "Расплата" (2016)

В главной роли красавчик Бен Аффлек, который "зажигал" с Брюсом Уиллисом в "Армагеддоне" 1998 года.

Мужчина хоть куда, не в том смысле, что гомосексуалист, а совсем даже наоборот: весь из себя такой правильный и всегда милашки к нему "липнут", во всяком случае, в кино...

Читаю описание перед просмотром (а то может там и просматривать нечего будет): "Кристиан Вульф родился с небольшими психическими отклонениями и проблемами в общении. Он слишком концентрируется на некоторых вещах и выходит из себя когда у него не получается закончить дело. Мать не выдержав всех трудностей ушла из семьи, и за воспитание мальчика и его брата взялся отец... Сыновья довольно быстро овладели навыками рукопашного боя и научились стрелять. К тому же у Кристиана обнаружились довольно невероятные математические способности. Несмотря на свои отклонения, он способен в уме проводить сложнейшие расчеты. Именно эта способность помогла ему найти свое место в жизни..."

Главный герой фильма (ГГФ) болен аутизмом. Болен, потому что АУТИЗМ = это НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ нервной системы, хотя ВИКИПЕДИЯ УМАЛЧИВАЕТ о том, что это болезнь! И только в одном(!) месте кокетливо пишет: "...другие же считают, что аутизм — скорее «особое», альтернативное состояние, чем болезнь[10]..."

Несмотря на болезнь ГГФ "хорошо устраивается" в жизни, богат, легко решает проблемы, вершит СВОЕ правосудие и без долгих душевных колебаний "крошит в окрошку" всех встречных-поперечных негодяев, привлекает своей харизмой молодую женщину...

Наверное, некоторым мужчинам после просмотра такого "шедевра" сразу захочется стать умственно неполноценными, хотя бы ненадолго, для решения своих проблем (((

А может быть тяга к алкоголю и другим ИСТОЧНИКАМ ИЗМЕНЕНИЯ (ПОМРАЧЕНИЯ) СОЗНАНИЯ скрывается, как раз в таких вот кинопод(Д)елках?

Ведь это ЯВ(ь)ное воздействие на ПСИхику и такое КИНО можно отнести в разряд " Нетрадиционных видов оружия "

Успеваете за ПОЛЕТОМ МОИХ МЫСЛЕЙ? )))

Чтобы изучить насколько всё "запущено", пришлось залезть В ТОП 10 фильмов об аутистах:

1. «Челове́к дождя́» (англ. Rain Man) — художественный фильм, драма режиссёра Барри Левинсона, вышедший на экраны в 1988 году. История страдающего савантизмом Рэймонда. В главных ролях Том Круз и Дастин Хоффман.

Синдром саванта , иногда сокращённо савантизм (от фр. savant — «учёный») — редкое состояние, при котором лица с отклонением в развитии (в том числе аутистического характера) имеют «остров гениальности» — выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности.

Феномен может быть обусловлен генетически или же приобретён[1]. Встречается довольно редко и обычно является вторичным явлением, сопровождающим некоторые формы нарушений развития, например синдром Аспергера. В особо редких случаях может быть одним из последствий черепно-мозговой травмы или заболевания, затрагивающего головной мозг.

НО ПРИ ЭТОМ АУТИЗМ = это как-бы и "НЕ БОЛЕЗНЬ"!!!

Вот так цинично и нагло!!!

2. «Тэмпл Грандин» (англ. Temple Grandin) — телевизионный биографический фильм 2010 г., биографический ф. о жизни Тэмпл Грандин, женщины с аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной промышленности...

3. «Меня зовут Кхан» (англ. My Name Is Khan) 2010 г. Ризван Кхан, мусульманин из Индии, переезжает в Сан-Франциско и живёт со своим братом и невесткой. Ризван, страдающий от Синдрома Аспергера, влюбляется в Мандиру. Несмотря на протесты его брата, они женятся и начинают вместе небольшой бизнес...

4. «Я — Сэм» (англ. I Am Sam) — драма 2001 г., рассказывающая об умственно отсталом отце, борющемся за сохранение прав родителя. В главных ролях Шон Пенн и Мишель Пфайффер.

5. Контакт (Touch). Сериал. Подросток-аутист может предсказывать события, которые должны произойти в недалеком будущем...

6. «Мэри и Макс» (англ. Mary and Max) — фильм австралийского аниматора Адама Эллиота (англ.), трагикомедия 2009 г., рассказывает о переписке 2 друзей в течение 18 лет — Мэри, одинокой 8-летней девочки, живущей в Маунт Вэверлей, пригороде Мельбурна, Австралия, и Макса, 44-летнего нью-йоркца, страдающего ожирением еврея-атеиста с синдромом Аспергера.

Синдро́м А́спергера — 1 из 5 общих (первазивных; англ. pervasive — обширный, глубокий, распространённый) нарушений развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий. От аутизма он отличается прежде всего тем, что речевые и когнитивные способности в целом остаются сохранными. Синдром часто характеризуется также выраженной неуклюжестью .

7. "Карточный домик" фильм о девочке, которая очень сильно пострадала от шока - смерти ее отца...

8. «Снежный пирог» (англ. Snow Cake) — к/ф режиссёра Марка Эванса[en] 2006 г. с участием Алана Рикмана, Сигурни Уивер и Керри-Энн Мосс, рассказывает о дружбе между страдающей аутизмом Линдой (Уивер) и Алексом (Рикман), после несчастного случая, в результате которого погибла дочь Линды.

9. "Рай океана".У Хинга Чанга на этом свете нет более близкого существа, чем его двадцатилетний сын - больной аутизмом. А у сына никого нет кроме отца. Доктор предупреждает Чанга, что его болезнь прогрессирует, и жить ему осталось совсем немного. Все оставшиеся дни Чанг посвящает адаптации сына к реальной жизни.

10. «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ». Cранная и невероятно трогательная история любви двух людей, страдающих от Синдрома Аспрегера - одной из форм аутизма. Изабель - прекрасная художница и музыкант, Дональд - ученый-математик.

Есть еще «Фо́ррест Гамп» (англ. Forrest Gump) 1994 г., умственно отсталого Форреста жизнь носит, как щепку, но он не теряется и, благодаря своим спортивным способностям, хорошему характеру и привитой матерью необыкновенной жизнестойкости, совершает военный подвиг, добивается «американской мечты» и походя, оказывает влияние на политику и популярную культуру США. В главной роли Том Хэнкс.

Думаю, что это далеко не весь перечень подобного "творчества". Почти всё это кино снято талантливо и со вкусом, задействованы прекрасные актеры...

Здесь еще фильмы об аутистах

Через экраны "фабрика грёз" нам внушает: "Не бойтесь прививок и их последствий! Вы окажете своему ребенку невероятную услугу, если сделаете его (ее0 аутистом, дауном или просто умственно отсталым, ведь они все такие милашки и так хорошо устраиваются в жизни!!!"

А вот в художественном «Пролета́я над гнездо́м куку́шки» с Джеком Николсоном (1975 г.), (драма в психиатрической клинике), показано как могут быть социально ОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ душевнобольные люди!!!

И еще в фильме VAХХЕD («ОТВАКЦИНЕНЫ»)

представлено расследование учеными и врачами (в том числе вирусологом — нобелевским лауреатом) факта подлога, совершенного Центром по Контролю за Заболеваниями США (в купе с фармацевтическими компаниями), в результате которого были обмануты врачи по всему миру и миллионы детей получили и продолжают получать увечья. Также в фильме раскрываются способы снижения риска побочных эффектов при прививках КПК и АКДС...

Н.В. ЛЕВАШОВ - АУТИЗМ! На конце иголки с вакциной... (2011)