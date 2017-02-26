Три года Майдану: ВВП упал вдвое, госдолг вырос, Порошенко разбогател

Киев отметил годовщину Майдана. Три года назад организаторы госпереворота, которых финансировал совместно с американцами и Петр Порошенко, собрали людей на центральной площади Киева и руками беспередельщиков — фашиствующих националистов — насильственно захватили власть. В ходе столкновений погибли более ста участников беспорядков. В стране началась гражданская война, где официально число жертв перевалило за десять тысяч человек.

Украина развалилась на части. Жители Крыма на референдуме при явке 83% большинством голосов — 96,8% — решили воссоединиться с Россией. Донбасс продолжает оборонятся с оружием в руках и переживает со стороны Киева блокаду.

Экономика Украины рухнула. Свергнутый президент Янукович оставил страну с валовым внутренним продуктом 183 миллиарда долларов — рекорд за время незалежности. ВВП Украины сейчас — результат Петра Порошенко — на 100 миллиардов ниже. То есть за три постмайданных года ВВП Украины упал более чем вдвое! При этом госдолг вырос. Сейчас это неподъемные 70 миллиардов долларов.

Промышленность разрушена. Система соцзащиты никак не справляется с ростом тарифов. Коммунальные платежи выросли в десятки раз. Суды работают хуже, чем когда бы то ни было. Преступность бушует. Автомобили стали угонять вдвое чаще. Число разбойных нападений выросло вполовину, убийств — на две трети.

С гражданскими свободами совсем плохо. Любому на голову могут надеть вдруг помойное ведро. Народ запуган. Коррупция неслыханная. Единственный, кто богатеет, — офшорный олигарх-президент Порошенко. Его состояние выросло за три года в несколько раз.

Перспективы вступить в ЕС улетучились. Безвиза, как не было, так и нет. Зона свободной торговли с Евросоюзом — сплошной обман. Народ деморализован. От Украины — вранья и клянчания — мир устал, как устала и сама Украина.

Вяло говорят о третьем Майдане, но бесплатно массы людей не собрать, а так ни денег, ни лидеров, ни смелости. Страну накрыл страх. Люди деморализованы..

В канун годовщины переворота свергнутый президент Виктор Янукович обратился с письмом к лидерам России, США, Германии, Франции, Польши, а также к руководителям европейских структур с просьбой дать объективную правовую оценку произошедшего на Украине три года назад.

"Вернуть мир и верховенство права на Украину можно лишь при условии объективного и открытого расследования трагических событий февраля 2014 года, которые дали толчок дальнейшей эскалации конфликта, переросшего в гражданскую войну на Украине. У меня есть дополнительные сведения и доказательства, позволяющие установить реальных организаторов массовых убийств на Майдане. Учитывая нежелания нынешних властей провести объективное расследование, я готов предоставить данную информацию независимой специальной комиссии Совета Европы", — заявил Янукович.

В том же обращении он напомнил, что именно Германия, Франция и Польша выступили гарантами мирного перехода власти в Киеве, но буквально спустя день после подписания документа, когда штурмовики начали силовой захват власти с большим количеством жертв, лидеры стран-гарантов перестали отвечать на телефонные звонки от президента Украины.