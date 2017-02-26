Тридцать сребреников от Монсанто.

«Мы давно ждали «Монсанто» на Кировских землях и уже несколько лет вели планомерную работу. Очень большую роль в переговорах со стратегическим инвестором сыграл Никита Юрьевич Белых, а я уже успешно завершил эту работу» — заявил в.р.и.о губернатора области Игорь Васильев.
Намек был совершенно не понят, или деньги там ходят такие, что руководство области полагает риск оправданным.
И снова мы слышим о Комиссии РАН, которая собирается издать очередной Меморандум.
Этот меморандум, об отсутствии вреда при использовании ГМО в пищу, собирается представить одиозный фонд "Эволюция".
Организация эта является преемницей известного фонда «Династия», который прекратил свое существование в связи с тем, что был признан иностранным агентом.
По сообщению прессы, «Эволюция» является известным спонсором лоббистов ГМО в нашей стране.
Также фонд является известным популяризатором западного научпопа, хорошо зарекомендовавших себя в нашей стране «общечеловеческих ценностей», «продвижения рационального мышления» и вообще выступает за все хорошее, против всего плохого.
Известный оппозиционер Алексей Навальный призывает всех посетителей его сайта содействовать фонду, потому как «штука очень полезная».
Если вы еще не едите ГМО и надеетесь на появление внуков и правнуков, то фонд "Эволюция" идет к вам.
P.S.
Тем. кто говорит, что подготовка третьего Меморандума фонда "Эволюция" для комиссии при РАН - фейк
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