Тридцать сребреников от Монсанто.

«Мы давно ждали «Монсанто» на Кировских землях и уже несколько лет вели планомерную работу. Очень большую роль в переговорах со стратегическим инвестором сыграл Никита Юрьевич Белых, а я уже успешно завершил эту работу» — заявил в.р.и.о губернатора области Игорь Васильев.

Намек был совершенно не понят, или деньги там ходят такие, что руководство области полагает риск оправданным.

И снова мы слышим о Комиссии РАН, которая собирается издать очередной Меморандум.

Этот меморандум, об отсутствии вреда при использовании ГМО в пищу, собирается представить одиозный фонд "Эволюция".

Организация эта является преемницей известного фонда «Династия», который прекратил свое существование в связи с тем, что был признан иностранным агентом.

По сообщению прессы, «Эволюция» является известным спонсором лоббистов ГМО в нашей стране.

Также фонд является известным популяризатором западного научпопа, хорошо зарекомендовавших себя в нашей стране «общечеловеческих ценностей», «продвижения рационального мышления» и вообще выступает за все хорошее, против всего плохого.

Известный оппозиционер Алексей Навальный призывает всех посетителей его сайта содействовать фонду, потому как «штука очень полезная».

Если вы еще не едите ГМО и надеетесь на появление внуков и правнуков, то фонд "Эволюция" идет к вам.

P.S.

Тем. кто говорит, что подготовка третьего Меморандума фонда "Эволюция" для комиссии при РАН - фейк

http://evolutionfund.ru/blog/2...