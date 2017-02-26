Тюмень полностью обеспечивает себя хлебом, картофелем и яйцом

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

Тюменская область полностью обеспечена молочной продукцией местного производства. Объем собственного производства овощной продукции покрывает 90% потребностей региона, мяса- 97%, а выработка хлебной продукции, картофеля и яйца превышает потребности в несколько раз. Такие данные представил областной департамент АПК.

Отметим, по итогам 2016 года регион стал лидером в УрФО по урожайности зерна, овощных культур и картофеля. Также область вошла в пятерку регионов-лидеров производства овощей по всей России.

В докладе о состоянии отрасли директор департамента Владимир Чейметов также сообщил, что валовое производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в регионе на 80% больше, чем по УрФО, и на 30% выше среднего российского показателя.

По итогам 2015 года объем продукции сельскохозяйственного сектора экономики составил 67,1 миллиарда рублей. Также в 2015 году Тюменская область стала первой в России по показателю среднегодовой яйценоскости кур-несушек. По объему надоя молока на одну корову область заняла второе место в Уральском федеральном округе.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 32 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,356