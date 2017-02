Украина в схватке Рокфеллеров с Ротшильдами за мировое господство

То ли от отсутствия фантазии, то ли по причине интеллектуального дефицита, но в последнее время украинские СМИ вновь принялись язвительно комментировать вопросы, связанные с распадом Советского Союза. Цитируя заявления своего «гаранта» о том, что, «в отличие от Путина», он считает уничтожение СССР благом, одновременно саркастически отреагировали на сообщения о досрочном погашении Москвой советских долгов. Вот заголовки: «Македония выбила долг из РФ», «На фоне выплаты долгов СССР внешний долг России достиг критического уровня». За «критический уровень» видимо приняли «катастрофические» обязательства в 13% от ВВП РФ на фоне «ничтожных» 109% к ВВП у США и «мизерных» 82% у Украины.

Странно только, что у «стагнирующей» Москвы, которая умудряется выплачивать советскую задолженность не только за себя, но и за других экс-«братьев», Киев сегодня требует компенсацию за «украинскую» долю в имуществе, принадлежавшем когда-то Советскому Союзу за рубежом. При этом киевские политики, конечно же, «забывают», что эти претензии юридически были закрыты еще в 1994 году подписанием российско-украинского соглашения о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР. Уже тогда «незалежная» оказалась настолько финансово несамостоятельной, что попросила россиян погасить часть ее внешней задолженности в обмен на отказ от доли в общесоюзном имуществе.

Сегодня же, с завидной настойчивостью обращаясь к теме, связанной с распадом Советского Союза, украинские политики способны добиться только одного — подтолкнуть Россию разобраться с юридическими аспектами появления самой «незалежной».

Тем более что нынешний конфликт интересов, который мы наблюдаем на Западе после избрания Трампа, очень напоминает тот, который сопровождал исчезновение СССР.

Дело в том, что в западных странах со времен Второй мировой войны лидирующие позиции заняли две мощные силы.

Одна из этих сил, контролирующая финансовый сектор, сгруппировалась вокруг мирового банковского центра — Лондона. Ей принадлежали крупнейшие западные СМИ, а выразителем ее политических интересов в США была Демократическая партия. Другой принадлежал ВПК. Она же контролировала глобальный рынок углеводородов и определяла политику Республиканской партии Соединенных Штатов.

Как только у одной из этих групп снижался уровень прибыли, извлекаемый из мировой экономики, она сразу же вступала в борьбу за расширение своих интересов.

Подобная ситуация возникла к середине 1980-х годов, когда западные страны оказались на пороге стагнации, а рост их ВВП снизился до 1−2%. То же мы наблюдаем и сейчас. В обоих случаях западные кланы рассматривали СССР (Россию) в качестве потенциальной «жертвы», за счет которой можно резко увеличить прибыльность собственного капитала.

Правда, при этом их взгляды на восточную политику несколько отличались.

У финансового клана по отношению к СССР чаще всего был только один вариант — полное уничтожение. Принцип «разделяй и властвуй» виделся наилучшим инструментом для вовлечения огромных территорий на Востоке в финансовые (долларовые и другие) пирамиды.

У республиканцев спектр был шире. Часто их политика базировалась на принципе дестабилизировать, но не ликвидировать. Причина в том, что без наличия противоборствующей стороны в лице СССР не было бы и глобального конфликта, не было бы и масштабного финансирования ВПК.

Интересно, что бизнес, связанный с республиканцами со времен Арманда Хаммера, чаще шел на сотрудничество с Москвой. Так, первым иностранным банком, открывшим свой филиал в СССР, был Chase Manhattan Bank Дэвида Рокфеллера. Произошло это в то самое время, когда демократы инициировали знаменитую «поправку Джексона-Вэника», запретившую масштабное экономическое сотрудничество с Союзом.

Но когда речь шла о том, чтобы подставить друг друга, дискредитируя политику «коллеги» на Востоке — подходы двух кланов ничем не отличались. В результате отношения с СССР (Россией) всегда были фактором внутренней политики. Причем тем сильнее, чем больше у какого-либо из кланов разгорались аппетиты, возникало стремление поставить все под свой контроль — и финансы, и ВПК, и энергетику, и СМИ.

Одна из таких историй и способствовала появлению «независимой» Украины.

В августе 1991 года президент США Буш-старший, действуя согласно старому республиканскому принципу «ослабляй, но не уничтожай» приехал в Киев, чтобы убедить руководство УССР подписать новый союзный договор и тем самым не допустить исчезновения Союза. Но поскольку публичные высказывания в поддержку центра резко контрастировали с общими центробежными тенденциями, этим не могли не воспользоваться его «друзья».

Накануне визита главы Белого дома на Украину, тогда еще «советскую», перебралась одна из ближайших соратниц Бандеры Ярослава Стецько. Являясь лидером Всемирной антикоммунистической лиги, она в рамках этой организации активно сотрудничала с рядом конгрессменов-демократов.

Ее появление совпало с резкой критикой в адрес «промосковской» политики руководства США со стороны таких националистических организаций как «Народный Рух». Причем эти нападки удивительно быстро и обильно цитировались западными СМИ. Теми самыми изданиями, которые сегодня столь же активно поливают грязью нынешнего американского президента — The New York Times, The Economist (в совет директоров входят Ротшильды) и другие. Более того, эпитеты, которыми представители «Руха» награждали Буша-старшего напоминали те, что недавно в адрес Трампа отвешивали Яценюк, Аваков, Ляшко, Турчинов.

Не менее двуличной, чем сегодняшняя деятельность Порошенко, оказалась политика секретаря ЦК КПУ по идеологии и первого президента «незалежной», кавалера ордена Октябрьской революции и Героя Украины Леонида Кравчука. Поклявшись Бушу-старшему в том, что руководство УССР поддержит союзный договор, спустя три недели он обеспечил принятие «Акта провозглашения независимости Украины». А спустя несколько недель фактически инициировал подписание Беловежских соглашений, что стало еще одним мощным ударом по президенту-республиканцу, вступившему к тому времени в избирательную кампанию. Это дало возможность демократам дискредитировать кандидата от Республиканской партии как человека, «неспособного предвидеть события», «мягкотелого». Впоследствии каждое из избирательных выступлений Буша-старшего сопровождалось демонстрацией сторонников Демократической партии, ряженных в куриц — символ «слабости» главы Белого дома в восточной политике.

Распад СССР обеспечил победу демократов над республиканцами, Ротшильдов над Рокфеллерами.

Однако стараясь услужить заказчикам, Кравчук настолько спешил, что проигнорировал фактические решения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. На голосование был вынесен один единственный вопрос: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Но все дело в том, что «державна незалежність» у Украины юридически уже существовала — с советских времен согласно Конституции УССР.

Статья 68 Основного документа УССР: «Украинская Советская Социалистическая Республика — суверенное советское социалистическое государство». В академическом толковом «Словнике української мови», изданном Академией Наук УССР в год принятия украинской советской Конституции указано, что «суверенний» — это «незалежний, самостійний у зовнішніх і внутрішніх справах. СРСР охороняє суверенні права союзних республік (Конституція СРСР, 1977, 7); Радянський Союз — багатонаціональна держава. До його складу входить п‘ятнадцять рівноправних і суверенних радянських соціалістичних республік».

Статья 68 Конституции УССР: «В целях успешного строительства коммунистического общества, укрепления экономического и политического единства, обеспечения безопасности и обороны страны Украинская Советская Социалистическая Республика в результате свободного самоопределения ее народа, на основе добровольности и равноправия вместе с Советскими Социалистическими Республиками… объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное государство».

Статья 73: «Украинская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР… Украинская ССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР».

Эти статьи были действующими до июня 1992 года. Их-то и поддержали украинцы на референдуме, поскольку помимо «незалежности» Акт о независимости провозгласил, что «Отныне на территории Украины действуют исключительно Конституция и законы Украины». То есть Конституция, в которой прописано членство Украины в СССР.

Отчасти это признал и сам Кравчук в интервью «Эхо Москвы» от 5 января 2017 года: «Некоторые люди понимали независимость не отделиться от России, а иметь больше самостоятельности, самому решать экономические, политические и другие вопросы, но жить вместе. Восток Украины так понимал независимость». Действительно, подавляющее большинство жителей страны голосовали за независимое украинское государство в составе СССР.

В интервью «Радио Свобода» в 2011 году Кравчук назвал Беловежские соглашения «государственным переворотом». Это и был переворот — по отношению к волеизъявлению собственного народа.

Но решения референдума 1 декабря 1991 года и сегодня сохранили свое юридическое значение и силу. Как акт прямого волеизъявления они обязательны к имплементации независимо от срока давности.

И Украина своими действиями подталкивает к тому, чтобы рассмотреть этот вопрос. Чтобы страна-правопродолжатель СССР, которая в 2017 году окончательно рассчитается по всем союзным долгам, вспомнила, что 1 декабря 1991 года народ Украины проголосовал не против, а за сохранение Украины в составе Союза Советских Социалистических Республик. В союзе с РСФСР.