В Абакане фальстарт Land Cruiser на светофоре закончился ДТП

Внедорожник стартанул на красный и даже не заметил этого. В итоге на перекрёстке он "встретил" другую иномарку, которая двигалась по правилам.

В Абакане на перекрёстке улицы Крылова и проспекта Дружбы народов врезались две иномарки. Land Cruiser Prado начал движение на запрещающий сигнал светофора, судя по всему, водитель даже не понял, что нарушает правила, следом за ним двинулась и другая легковушка, но она вовремя остановилась, а вот внедорожник "встретился" на перекрёстке с иномаркой. которая двигалась по правилам.

Как отмечают очевидцы ДТП, когда виновник происшествия вышел из машины, он начал кричать, что ехал на зелёный. В Land Cruiser сработали подушки безопасности. По предварительным данным, никто не пострадал.

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