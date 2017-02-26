В Красноярске два человека вылетели из «Хонды» при столкновении

Серьёзное ДТП с двумя пострадавшими произошло вечером 26 февраля на перекрёстке улицы 9 мая и проспекта Комсомольский в Красноярске. Фотографии с места аварии разместили в соцсети очевидцы.

Иномарка повернула с улицы Дубровинского, но какой-то автомобиль «прижал» её к бордюру. Иномарка повисла на бордюре при въезде на Коммунальный мост в Красноярске Столкновение машин в краевом центре попало на видео камеры уличного наблюдения. На записи можно увидеть, что автомобиль Nissan Sunny двигался по улице 9 мая и начал поворот налево со своим потоком. Правее него ехал пассажирский автобус. В это время Honda Fit продолжил движение на красный свет на высокой скорости. Выезжая на перекрёсток, он заметил поворачивающее авто и попытался уйти от столкновения, вывернув руль направо, но не успел. В результате, следуя изменившейся траектории движения, Honda вылетела через бордюр, перевернулась и врезалась в столб. Во время переворота из окон машины вылетели водитель и пассажир, скорее всего, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина-пешеход, которая в этот момент проходила мимо, чудом избежала попадания под летящий автомобиль.

По информации ГИДББ в аварии получили травмы два человека – водитель и пассажир Honda Fit. Люди, находившиеся в автомобиле Nissan, не пострадали, взятая проба на алкоголь показала отрицательный результат.