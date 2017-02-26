В Новом Орлеане преступник наехал на карнавал, 50 человек пострадало

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Новом Орлеане преступник наехал на карнавал, 50 человек пострадало

 

По меньшей мере 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщает газета Mirror.

Ранее в представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

"По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически", — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

По данным местного телеканала WWL-TV, госпитализированы 21 человек, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, самому юному из пострадавших три-четыре года. Телеканал отмечает, что пострадавших госпитализировали в семь различных медучреждений.

По словам представителей местных властей, водитель автомобиля находился состоянии интоксикации.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщило, что предполагаемый виновник наезда на людей находится под стражей, он не подозревается в совершении теракта.

Местные полицейские сообщают, что жизни пострадавшим при наезде ничего не угрожает.

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