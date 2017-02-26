В Париже началась подготовка Майдана против Марин Ле Пен

До выборов во Франции осталось каких-то полтора месяца. Несмотря на мощнейшую медийную раскрутку ставленника Ротшильдов банкира-социалиста Макрона, по всем рейтингам продолжает лидировать Марин Ле Пен. В такой ситуации политтехнологи глобалистов нередко пытаются воздействовать на ситуацию с помощью организации беспорядков. И они начались. На днях по всей Франции прокатились акции протеста студентов против полиции, есть задержанные.



"Сотни старшеклассников заблокировали входы в более чем десяток школ в Париже во время несанкционированной акции, которая имела в основном мирный характер, за исключением некоторых перестрелок. Полиция провела 26 арестов", - говорится в сообщении Рейтерс. Поводом для протестов стал инцидент в другом парижском пригороде - Оне-су-Буа, где правоохранители задержали 22-летнего темнокожего мужчину. По данным СМИ, при задержании он получил травмы прямой кишки. Одного из полицейских, подозреваемого в изнасиловании, отстранили от службы. Кроме того, в отношении трех других полицейских открыто дело по обвинению в предумышленном применении силы.



Изначально, студенты, мигранты и прочие поборники свободы заявляли о исключительно мирной акции, но тут, «внезапно», как и во всех остальных цветных революциях, среди участников появилось немало радикалов из анархистов Сороса. Они стали кидать в полицейских различные предметы, крушить двери зданий и витрины магазинов, а также жечь автомобили. Правоохранительные органы в ответ на беспорядки применили слезоточивый газ.



«По заброшенному в соцсети призыву "независимой" крайне-левой организации "Mili" («Mouvement interluttes indépendant»), сегодня, около 11 утра, на площади Насьон, без предварительного солгасования с властями, "спонтанно" собралась манифестация лицеистов, против « полицейского произвола », и в частности, против "дела Тео" - того "чернокожего юноши", который затеял драку с полицейскими, проверявшими документы у взятых с поличным торговцев наркотиками и в возникшей потасовке получил серьёзное увечье полицейской дубинкой в задний проход. Bся политкорректная рать, никогда не упускающая случая завиноватить полицию, уже успела спеть оду об "изнасиловании невинного прохожего полицейской дубинкой", когда тщательно проведённое следствие и видео материалы обнаружили подвох: во-первых, «юноша» сам нарвался на потасовку, мешая полицейским проверять документы у его знакомых наркодилеров; во-вторых, то что произошло, на глазах многочисленных свидетелей и даже камер видео наблюдения, в худшем случае можно квалифицировать, как несчастный случай, но никоим образом не "изнасилование". По этому поводу уже удалось "зажечь" целый букет "неблагополучных пригородов", затем, несколько более отдалённых городов, и наконец, устроить беспорядки в самой столице, на бульваре Барбес, где "коренного" французского населения не наблюдается, уже около 30 лет. И вот, сегодня, наконец, в ход пошла легкоступная пехота: напряглись все соцсети, дали залп «онижедети»...



Под общим лозунгом "Блокада за Тео!", удалось организовать "учащуюся молодёжь" и околачивающихся вокруг да около подростков на "спонтанные" митинги, с метанием разнокалиберных предметов и возможным побиением сил охраны порядка, пока не только в задымлённом Париже, но и на свежем воздухе, в приморском городе Монпелье, где "детей" успокоили уже около полудня. В столице "блокада" лицеев продолжается», — сообщает с места событий французская писательница русского происхождения Елена Кондратьева-Сальгеро.



Кстати, нынешние «протесты» --уже вторая подобная акция в феврале. 11 февраля в районе Бобиньи, что на северо-востоке от Парижа, «против полицейского насилия» собралась толпа молодежи в 2 тысячи человек с транспарантами с надписями «Полиция насилует», «Полиция убивает невиновных».



До выборов во Франции осталось каких-то полтора месяца и несмотря на обильную антирекламу и обыски в офисе Марин Ле Пен, любимчик Ротшильдов Макрон безнадежно отстает в популярности от лидера «Национального фронта». Так что «возмущенные студенты и обиженные меньшинства» в ближайшее время во Франции будут выступать все активнее и, если глобалистам не удастся сломать Ле Пен и поставить ее под свой контроль, скоро перерастут в «общенациональные». Как показывает практика других цветных переворотов, для такого быстрого «разогрева» толпы нужны сакральные жертвы. По логике развития событий, их мы увидим до 10 марта. В это же время во главе «восставшей молодежи» должен появиться и Макрон, обещающий раз и навсегда покончить с расизмом, фашизмом и Ле Пен. Так было в Каире и Белграде, Киеве и Рио-де-Жанейро. К этому пытаются подвести и Трампа, одновременно продавливая его по всем фронтам, это будет ждать и Марин. Будем надеяться, что она и французы прекрасно все понимают и выдержат.

