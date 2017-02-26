Вертикальный взлет. Секреты «Аллигаторов» Ка-52 и «Ночных охотников» Ми-28

Документальный фильм. Они загоняют ракеты даже в самые узкие подземные норы боевиков, про них говорят - летающие БМП и танки. Секреты "Аллигаторов" и "Ночных охотников" - в фильме Александра Рогаткина.

Ка-25 разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула»

Ми-28Н «Ночной охотник» (по кодификации НАТО: Havoc — «Опустошитель») — советский и российский ударный вертолёт производства холдинга «Вертолёты России», предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника