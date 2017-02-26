ВКС и ВМФ в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
ВКС и ВМФ в 2017 году получат около 160 самолетов и вертолетов

 Воздушно-космические силы и морская авиация получат в этом году около 160 самолетов и вертолетов, сообщил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев.

По его словам, в ВКС должны поступить порядка 140 самолетов и вертолетов.  "Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники", — сказал Бондарев.

Главком отметил, что на сегодняшний день все части ВКС полностью укомплектованы техникой, а доля новых самолетов и вертолетов составляет около 55%. При этом закупки продолжаются.

"Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу", — подчеркнул Бондарев, отметив, что при получении каждой новой машины летчики и инженеры проходят переподготовку.

Ранее главком рассказал о намерениях полностью обновить парк боевой авиации — на смену легким истребителям придут МиГ-35. Контракт на первую партию этих машин планируется заключить после летных испытаний новейшего самолета, а запустить истребитель в серийное производство предполагается в 2019 году.

По данным начальника главного штаба — первого заместителя главкома ВКС Павла Кураченко, всего до 2020 года Воздушно-космические силы получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.

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