Во время кольцевого солнечного затмения по всему миру участились наезды на пешеходов

26.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Во время кольцевого солнечного затмения по всему миру участились наезды на пешеходов
 
В результате наезда автомобиля на пешеходов на юго-востоке Лондона пострадали пять человек.

По данным The Telegraph, инцидент произошёл утром в воскресенье, 26 февраля.

Отмечается, что водитель автомобиля был взят под стражу в рамках расследования произошедшего, он обвиняется в опасной езде.

Пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.

25 февраля водитель наехал на прохожих в немецком городе Гейдельберге. Два человека пострадали, один погиб.

Вечером того же дня автомобиль сбил трёх пешеходов на тротуаре в центре Санкт-Петербурга.

26 февраля не менее 21 человека пострадали при наезде автомобиля на толпу прохожих в центре Нового Орлеана в американском штате Луизиана.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 20 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,330