Во время кольцевого солнечного затмения по всему миру участились наезды на пешеходов

В результате наезда автомобиля на пешеходов на юго-востоке Лондона пострадали пять человек.

По данным The Telegraph, инцидент произошёл утром в воскресенье, 26 февраля.

Отмечается, что водитель автомобиля был взят под стражу в рамках расследования произошедшего, он обвиняется в опасной езде.

Пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.

25 февраля водитель наехал на прохожих в немецком городе Гейдельберге. Два человека пострадали, один погиб.

Вечером того же дня автомобиль сбил трёх пешеходов на тротуаре в центре Санкт-Петербурга.

26 февраля не менее 21 человека пострадали при наезде автомобиля на толпу прохожих в центре Нового Орлеана в американском штате Луизиана.