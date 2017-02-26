Во время кольцевого солнечного затмения по всему миру участились наезды на пешеходов

По данным The Telegraph, инцидент произошёл утром в воскресенье, 26 февраля.
Отмечается, что водитель автомобиля был взят под стражу в рамках расследования произошедшего, он обвиняется в опасной езде.
Пострадавшие направлены в медицинские учреждения города.
25 февраля водитель наехал на прохожих в немецком городе Гейдельберге. Два человека пострадали, один погиб.
Вечером того же дня автомобиль сбил трёх пешеходов на тротуаре в центре Санкт-Петербурга.
26 февраля не менее 21 человека пострадали при наезде автомобиля на толпу прохожих в центре Нового Орлеана в американском штате Луизиана.
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