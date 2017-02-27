В Хакасии «Марш парков» привлечёт внимание к проблемам экологии

Международная природоохранная акция "Марш парков – 2017" пройдет под девизом "Заповедной России сто лет".

Цель акции "Марш парков" – привлечь внимание властей, СМИ, бизнеса и жителей к проблемам экологии родного края, а также рассказать о заповедниках и национальных парках, пробудить чувство гордости за наше природное и культурное достояние.

Ежегодно в акции "Марш парков" участвуют тысячи жителей из разных уголков Хакасии. По традиции заповедник "Хакасский" подготовил положение об акции, в которое включено два творческих конкурса:

Конкурс экологического плаката «Сохраним заповедную природу». Плакат должен демонстрировать красоту, особенности заповедника, национального или природного парка. Также в работе должен быть девиз — короткое и ёмкое высказывание, посвященное решению конкретной проблемы на конкретной природной территории.

Конкурс школьных сочинений «Если бы я был директором заповедника». Участники конкурса должны отразить свое мнение о том, чтобы они сделали полезного и нужного, если бы стали директором заповедника или национального парка. А также описать не только свои действия, но и причину, побудившую на такие действия.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться в положении на сайте заповедника "Хакасский".

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