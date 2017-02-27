Житель Хакасии унижал человеческое достоинство во «ВКонтакте»

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина разместил на своей странице 4 видеоролика и одно фото, которые признаны экстремистскими.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Власьево Ширинского района. Он подозревается в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. По версии следствия, мужчина создал страницу в социальной сети "ВКонтакте" и размещал на ней фото и видео, которые признаны судами разных районов экстремистскими. Последний видеоролик житель Власьево разместил в сентябре 2016 года. Этот файл, согласно справке о лингвистическом исследовании, направлен на возбуждение социальной, расовой, национальной розни.

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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