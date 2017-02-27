Команда студентов Хакасского госуниверситета — серебряный призёр фестиваля «Сибирский щит»

Юноши и девушки военно-патриотического клуба «Хакасия» показали отличные результаты на Окружном военно-патриотическом фестивале, уступив победу курсантам Учебного военного центра Военно-инженерного института Сибирского федерального университета «Витязь».

Турнир прошёл в Красноярске, где за звание лучшего боролись более 200 ребят двадцати команд учебных заведений Сибирского федерального округа. В течение двух дней ребята преодолевали испытания на выносливость, ловкость, смекалку и выживание в экстремальных полевых условиях. В этом году в программу фестиваля впервые были введены три новых этапа: «Горная подготовка», «Спецназ» и «Показательные выступления». Все команды состояли только из юношей, кроме сборной ХГУ, где выступали две сильные, смелые и, как убедились зрители и эксперты, очень умелые девушки – студентки Наталья Кокова (ИЕНИМ) и Марина Козина (ИИП), сообщили в пресс-службе ХГУ. Победители награждены дипломами и денежными премиями. Кроме того, на фестивале отличные результаты показала команда школьников Хакасии.

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