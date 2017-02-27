Церемония вручения премии «Оскар» началась в США

В театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе началась 89-я церемония вручения премии киноакадемии США «Оскар».

Церемонию открыл Джастин Тимберлейк. Ведущим вечера впервые станет комик - ведущий вечернего ток-шоу на телеканале ABC Джимми Киммел. ABC сообщает, что перед церемонией звезды прошли по традиционной красной ковровой дорожке, многие из них выбрали наряды золотого, белого и алого цветов, передает РИА «Новости».На «лучший фильм» в этом году номинированы девять картин. Победу в этой номинации эксперты и зрители предсказывают фавориту с 14 номинациями – мюзиклу «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла.

Также на это звание претендуют картины «Лев», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Ограды».

Статуэтка «Оскар», вручаемая победителям, представляет собой рыцаря, который держит перед собой меч и стоит на катушке с кинопленкой. Пять спиц катушки символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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