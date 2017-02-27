«Герои гибнут на посту, а не с бл*д*ми на мосту». Умно подмечено

Забавно. Вся прогрессивная либеральная общественность вчера, вспоминая Немцова, проводила параллели с Виталием Чуркиным. Местечковые либерасты, не изменяя многолетней традиции, трутся у хозяйского ботинка. И они так увлечены этим процессом, что упустили момент, когда что-то пошло не так.

Как по мне, сравнивать того, кто прославился продажей родины по сходной цене в промышленных масштабах с человеком, до хрипоты и последнего вздоха отстаивавшего интересы этой самой родины — не просто некорректно, а просто цинично. Но это вопрос совести. Или её отсутствия.

Примечательно другое. Оцените красоту слога почётного труженика русофобской артели:

«Чуркин – это символ путинской официальной России, лживой и кровожадной. А Немцов – символ той России, которую весь мир хотел бы обрести – умной, талантливой, доброжелательной и неиссякаемой на дружбу и любовь. Поэтому Чуркин умер окончательно, а Немцов жив в нашей памяти».

И тут же:

«В то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был один постоянный элемент: Виталий Чуркин — грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России — страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились. Виталий был мастером слова с эпическим чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд на то, чтобы Соединенные Штаты и Россия работали вместе. Я убита горем из-за его смерти».

Эти слова — выдержка из статьи бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр для NYT. Название «Мой друг, постпред России» — пожалуй, более чем красноречиво демонстрирует уважение, которое Пауэр испытывала к своему оппоненту.

Собственно, в этом и парадокс.

Местечковые либерасты, не изменяя многолетней традиции, трутся у хозяйского ботинка. И они так увлечены этим процессом, что упустили момент, когда что-то пошло не так.

Впрочем, они всё равно будут ходить на мост, делая кассу цветочникам и картинку для СМИ. Но не потому, что им так дорог Немцов. Плевать им на Борю, на могиле которого никогда нет цветов и посетителей. Им нужен свой Херой. Но, при всём богатстве выбора, — альтернативы мало. Вот и вцепились в несчастного. Им бы вспомнить, что герои гибнут на посту, а не с бл…ми на мосту. Но, боюсь, в данном случае любая попытка донести принципиальную разницу будет расценена, как провокация ФСБ. Так что взывать к здравомыслию, увы, бессмысленно…