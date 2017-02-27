Горный Алтай круглогодично своей красой завораживает туристов

Российский регион — Республика Алтай. Первозданная красота привлекает в республику до миллиона туристов в год. Отдых предлагают на любой вкус: экзотика древних обрядов и обустроенные горнолыжные курорты. Так чем еще живет Республика Алтай?

В Горном Алтае каждую минуту жалеешь, что нет крыльев. Хотя здесь они словно вырастают. С высоты птичьего полета таежные просторы на севере и степные, почти инопланетные пейзажи на юге, на самой границе с Монголией. Край неземной красоты и место первозданной, стихийной силы.

Весь год огонь кормит алтайцев. Раз в год алтайцы кормят огонь. Чага Байрам, "белый праздник", что-то вроде нового года по лунному календарю. Моление вершинам гор, перевалам и рекам, и подношения духам природы. Конечно, звучит голос Алтая.

Еще одна традиционная забава на местный Новый год — катание с горки. Только вместо санок выделанные коровьи шкуры, а вместо горки — крутой берег заснеженной реки.

Местные верят, что все беды остаются наверху, а внизу человека ждет новая жизнь, так что это не забава — целый обряд. Но есть и просто развлечения — камчи, что в переводе, кнут.

Виртуозное владение кнутом, конечно, в крови. Коренные алтайцы — скотоводы-кочевники. В Сайлюгемском национальном парке плотность населения меньше одного человека на квадратный километр. Хозяева тут дикие архары и домашние яки. Сельское хозяйство — одна из двух основных отраслей республиканской экономики. В основном, животноводство. Пашен почти нет, хотя именно в Горном Алтае находится одно из самых солнечных мест в России. Более 300 ясных дней в год! И одна из крупнейших солнечных электростанций, участие в ее запуске принимал президент. 10 мегаватт зеленой энергии — бесценный источник для края, где на первом месте экология и туризм.

800 тысяч гектаров — десятая часть республики — Алтайский биосферный заповедник. С алтайского его название Алтын-Кёль, переводится как "золотое". Телецкое озеро — второе по глубине после Байкала — действительно не замерзает даже в самые суровые морозы. Это сокровище не только республики, но и всей планеты. Объект всемирного природного наследия Юнеско. Глубина более 300 метров. Озеро прогревается за лето и, как гигантский термос, греет весь год. Здесь самое теплое место в Западной Сибири — уникальный озерный микроклимат и кристально чистая вода.

Еще в эпоху планового советского туризма по берегам озера проходили всесоюзные маршруты. Сейчас прокладывают новые. Заповедный поселок Яйлю принимает по 70 тысяч туристов в год. Но есть и обратная сторона популярности.

"Озеро испытывает большую антропогенную нагрузку, большой поток туристов, кроме познавательного туризма — мусор, загрязнение нефтепродуктами", — говорит заместитель директора по развитию биосферной территории Алтайского государственного заповедника Татьяна Акимова.

Задачу — наряду с Волгой, Байкалом сохранить и Телецкое озеро — поставил в декабрьском послании Владимир Путин. В республиканском парламенте уже разрабатывают законопроект об охране жемчужины Алтая. В Год экологии готовят и заявку мирового уровня — на создание первого в России геопарка Юнеско. В него войдет 50 объектов, в том числе, например, место для алтайцев сакральное — слияние горных рек, зеленоватой Чуи и бирюзовой Катуни. Документы должны подготовить к октябрю. Это даст территории новый статус и приток гостей, прежде всего, иностранных. Сейчас в Горный Алтай приезжает 2 миллиона человек в год. Но, в основном, автотуристы из соседних Кемерова или Барнаула.

"Для меня это местный регион, да и ехать далеко — время тратить, а здесь на выходной выехал, покатался, себя хорошо чувствуешь. Из Омска я приехал, потому что уже были здесь не раз летом, сейчас решили зимой попробовать, все нравится, все отлично", — говорит Виктор Долгов.

Это туристический парадокс: в Горный Алтай едут, в основном, летом. И самый большой в республике подъемник — на высоту более тысячи метров на озере Манжерок, куда активнее используется, когда тепло, как панорамная канатная дорога. Хотя, казалось бы, эти горы просто созданы для горных лыж. Сейчас даже в выходной день на курорте немноголюдно.

"Был определенный застой, и сейчас принято руководством республики Алтай развитие направления зимнего туризма, чтобы туризм был круглогодичный", — говорит директор Центра развития туризма и предпринимательства республики Алтай Олег Кулигин.

Но есть то, ради чего едут круглый год со всей России, из Европы. То, что закупают у нас корейцы и японцы, фанаты альтернативной медицины. И то, чего не найти больше нигде в мире.

Пантовые ванны — легенда Горного Алтая. Вода такого цвета — отвар из пантов, неокрепших рогов марала. Их срезают раз в год, и, считается, они впитывают особую целебную силу.

"Это концентратор его сил, его энергии, мудрости природы, тайны трав, которыми он питается, энергетики воздуха Горного Алтая. И все это призвано передать человеку",- врач-физиотерапевт медицинского пункта на туристической базе Елена Сироштанова.

Оленьи рога — еще и традиционный сувенир. Как и резные клыки дикого кабана. На затейливые узоры уходит от месяца до трех. Тисненое кожаное седло, традиционное алтайское. На нем не сидели, а стояли. А войлочные шубы с трехметровыми подолами носили и мужчины, и женщины.

Узоры, как на артефактах, найденных в древних степных курганах. Деревня Купчегень всего на 500 жителей — центр возрождения национальных ремесел.

В Горном Алтае традиции — это жизнь. Одна из любимых местных историй, как супруги из Москвы решили остаться здесь, и возродили старинный храм на скалистом острове Патмос посреди Катуни. Так, приехав однажды, можно влюбиться навсегда в Горный Алтай — остров природных сокровищ.