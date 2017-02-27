Ирак: В Мосуле жители массово покидают дома из-за наступления иракской армии

За два прошедших дня западные окрестности и районы Мосула покинули более тысячи мирных жителей. Они были вынуждены оставить свои дома в связи с масштабным наступлением, которое ведут на позиции террористической организации «Исламское государство» правительственная армия и курдские отряды при поддержке сил западной коалиции, возглавляемой США. По оценкам командира иракских спецподразделений Салама Нашеда, это бегство стало одним из самых массовых за неделю, когда активизировались боевые действия. При этом ожидается, что с развитием наступления количество вынужденных переселенцев может увеличиться до 2,5 тыс. человек.

Вместе с тем в Мосуле продолжают оставаться люди, которые отказываются бросать свои дома. В связи с этим, отмечает The Independent, возрастает риск ухудшения гуманитарных условий в городе, который находится фактически под постоянным обстрелом.

Reuters

К беженцам готовы

В связи с усугубляющейся гуманитарной обстановкой в Мосуле RT выяснил у правозащитников, как их организации могут помочь беженцам и насколько они готовы к большому наплыву спасающихся от войны.

«Мы вполне готовы к худшему сценарию развития событий: исходу 2,5 тыс. или более вынужденных переселенцев. Каждый лагерь сейчас работает круглосуточно и в ускоренном режиме пытается убедится в достаточном количестве палаток и средств гигиены», — заявила представитель Международной организации по миграции Хала Джабер.

Вместе с тем она рассказала, что пока сотрудники лагеря для беженцев не сообщают о наплыве переселенцев. При этом Джабер отметила, что тем, кто добирается до лагеря предоставляются все необходимые условия — одеяла, матрасы и тенты.

«ИГ блокирует мирных жителей, которые оказались в ловушке в восточном Мосуле. Боевики запугивают людей и угрожают смертью за попытку бегства. Только с наступлением иракских войск могут быть созданы коридоры безопасности, по которым гражданские смогут покинуть Мосул», — добавила Джабер.

Ту же позицию обозначила и представитель Норвежского совета по делам беженцев Элисабет Кук. По её оценкам, в Мосуле остаются ещё около 7,5 тыс. мирных жителей.

«Гуманитарное сообщество готовилось к операции в Мосуле многие месяцы. Поэтому сейчас мы готовы принять беженцев в наших лагерях, которые расположены на юге города», — говорит Кук.

По словам представителя организации, сейчас предпринимаются все шаги для того, чтобы лагерь был готов к приёму как можно большего числа беженцев: «Международная организация по миграции уже подготовила лагерь для внутренне перемещённых лиц в районе авиабазы «Каяра» близ Мосула. К марту-апрелю планируется закончить работы по его расширению до 10 тыс. палаток, что позволит разместить порядка 60 тыс. человек. Если завтра прибудут сразу 10 тыс. человек одновременно, то, конечно, мы столкнёмся с трудностями, но сейчас ничто не предвещает такого количества беженцев, подобного мы не видели и в прошлом».

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари сообщил, что западные районы Мосула будут освобождены от боевиков «Исламского...

Элисабет Кук, в свою очередь, надеется на то, что армия Ирака приложит все усилия к тому, чтобы мирные жители Мосула не пострадали.

«Сотрудники иракских сил безопасности должны будут соблюдать все меры предосторожности, дабы сохранить жизни людей в Мосуле и гражданскую инфраструктуру. Остаётся надеяться, что военные не будут использовать тяжелую артиллерию и миномёты и что мирные жители как можно дольше будут находиться в безопасности. Мы ожидаем, что, когда они больше не смогут оставаться дома, им будет обеспечена защита, чтобы они имели возможность покинуть город», — рассказала она.

Боевики не отступают

Несмотря на первые успехи иракской армии, которой удалось освободить пригород Мосула Мамун, наступление осуществляется значительно медленнее, чем планировалось. Об этом рассказал AP генерал-лейтенант Абдул-Вахаб аль-Саади, командующий антитеррористическими силами Ирака. Боевики ИГ оказывают сильное сопротивление, пуская в ход заминированные автомобили, самодельные взрывные устройства, боевые беспилотники и открывая огонь из миномётов в надежде закрепиться в жилых районах города.

При этом беспилотники террористы адаптировали для своих целей относительно недавно. Их боевики используют не только для сброса бутылок с зажигательной смесью и ручных гранат на противников, но и для съёмки удачных «бомбардировок», кадры которых затем используют в своих пропагандистских роликах. Западные эксперты при этом отмечают, что несмотря на то, что в боях эти беспилотники наносят небольшой урон, они представляют собой угрозу в перспективе совершения терактов.

Reuters

Операция может затянуться

Иракский премьер Хайдер Абади объявил о начале наступления на позиции боевиков в западном Мосуле 20 февраля после того, как военные сообщили об освобождении восточных районов города. По словам министра иностранных дел страны Ибрагима аль-Джаафари, взятие западного Мосула должно осуществиться в течение 30 дней. Однако ситуация осложняется тем, что боевики не стремятся вступать в прямое противостояние с превосходящими силами противника, а отступая из восточных кварталов, они уничтожили мосты через реку Тигр.

Эксперты отмечают, что, учитывая факт растянувшегося на многие месяцы штурма восточных районов, на освобождение западных кварталов может потребоваться гораздо больше времени, чем рассчитывают официальные лица Ирака.

Мосул был захвачен террористами «Исламского государства» летом 2014 года и с тех пор считался «столицей» организации в Ираке. Двухмиллионный город был занят боевиками за шесть дней, при том что численность террористов не превышала тысячи человек, а противостояли им 30 тыс. иракских военных. Регулярная армия не смогла отстоять ни Эль-Фаллуджу (пала в январе 2014 года), ни Рамади. Продвижение ИГ сопровождалось массовыми казнями, из Мосула в 2014 году бежала четверть населения — 500 тыс. человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.