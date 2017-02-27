Как сэкономить деньги и купить подарки?

Вкус весны ощущается не только с наступлением мужского и женского праздников, Масленицы и прочих открытых фестивалей.

Весна – это обновление во всем: в работе, в доме, в гардеробе, ведь нужно купить весеннюю куртку и обувь, в планах, ведь надо приспособится к дождям и переобуть автомобиль. Весна – это всегда подъем. На потребительских рынках, рынке недвижимости, в мире кино и музыки. Как только выплата налогов заканчивается, начинаются праздники. И как быть готовым? Как сэкономить деньги, чтобы порадовать своих близких?

В нашей жизни доступны две финансовые стратегии. В определенных моментах они пересекаются, в других – кардинально расходятся. Верно лишь одно: нужно работать, чтобы иметь достаток. Но вот что делать дальше с заработанными деньгами? Тут мир разделяется на два лагеря. В одном живут богатые, в другом – все остальные. Условно, конечно. Эти два лагеря отличаются подходом к управлению денег. Те, кто умеет ими распоряжаться, и понимают основную функцию денег, занимаются инвестированием. Другие же просто расходуют средства. Чтобы не думать о том, как купить подарки всем и поздравить должным образом любимых с праздниками, важно подготовиться заранее и учесть возможные траты.

В современном мире многое упрощается. Если не получается деньги приумножать и инвестировать накопленный капитал, тогда можно выбрать способ экономить и накапливать. В этом отношении интернет-магазины, торговые точки и предприниматели предлагают покупателям массу возможностей. Специальные приложения на телефоне, оповещающие, где в супермаркете можно купить на скидках товары, подписка на акции и распродажи, специальные карточки клиентов и бонусные программы. Выгодные цены на весенние куртки? Такое не пропустит ни одна женщина. Распродажа обуви? Скорее всего, туда уже едут. Все это дает возможности накапливать. А значит там, где появляется способ сэкономить, открывается потенциал для заработка или дополнительных трат.

При этом многие магазины делают для своих клиентов долгосрочные предложения. Например, бонусами можно оплатить последующую покупку и накапливать в течение года. И тогда к празднику не возникнет вопросов, как приобрести новое платье или сумочку. Чтобы такое выгодное сотрудничество сработало, важно иметь серьезные отношения с магазином одежды, продуктовым супермаркетом, СТО и прочими местами продажи товаров и услуг. Чтобы денег всегда хватало, можно внести в сою жизнь принцип разумности. Сделать правилом, что во всех обстоятельствах игнорировать сообщения о супер ценах и выгодных покупках типа две пары обуви по цене одной. Так точно не будет искушения купить лишнего, а значит есть все шансы иметь достаточно денег для свершения своих планов.

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