Как я уехал жить и учиться в Гомель

Я из Новосибирска, недавно решил переехать в Белоруссию и в качестве города для проживания выбрал Гомель. Город очень красивый и в нем приятно находиться. Не то чтобы мне не нравился родной город, просто решил сменить обстановку.

Первое что бросилось в глаза – Гомель довольно маленький город. Новосибирск больше Гомеля приблизительно в два раза. Но это даже и к лучшему. Чувствую себя здесь очень уютно, кругом ходят позитивные и добродушные люди. Этот город изобилует достопримечательностями и местами для отдыха. В общем, скучать тут явно не придется.

Плотность населения относительно площади делает Гомель очень оживленным городом. Сперва меня смущала вероятность продолжительных пробок как в Новосибирске, но это были ложные опасения. Пробки тут, если и возникают, то они больше напоминают небольшой затор.

Думаю, я сделал правильный выбор и поселился в городе, в котором мне максимально комфортно. Не хочу загадывать наперед, но думаю, что останусь здесь навсегда. Тем более я работаю удаленно, я не привязан ни к какому городу из-за места работы.

Я решил обучаться в отличном ВУЗе БелГУТ, вот здесь о нём можно почитать подробнее - http://gomel-na-sutki.by/putevoditel-gomel/belorusskiy-gosudarstvennyiy-universitet-transporta-v-gomele/. Не могу сказать никаких минусов учебы в данном университете. Тот, кто хочет обучаться – обучится, ну а тот, кто не хочет – будет жаловаться. Я не жалуюсь, мне все очень нравится. Сам по себе ВУЗ очень красивый, мне всегда нравилась подобная архитектура. Есть в этом ВУЗе какая-то своя атмосфера. Подал документы, прошел тестирование и сразу задумался о месте проживания.

Передо мной стоял выбор: общежитие или квартира. Снять квартиру мне показалось более подходящим решением. Я работаю удаленно и по большому счету мне без разницы, в какой стране проживать. Моя работа там, где есть доступ к интернету. Но для комфортной работы, шум общаги мне никак не подойдет, поэтому было решено снять квартиру. Тем более, что квартиры в Гомеле более, чем доступны, в моем родном городе расценки на аренду примерно такие же. Вот квартира в которой я живу - http://gomel-na-sutki.by/1-komnatnyie-kvartiryi/1-komnatnaya-kvartira-yl-zarkovckogo/. Квартира мне очень нравится. Проживаю рядом с ВУЗом, в привлекательном районе с развитой инфраструктурой. Из окна открывается красивый вид, да и сама обстановка в квартире позволяет реализовать весь свой творческий потенциал.

Тем, кто стоит перед выбором ехать в Гомель или нет, могу сказать следующее. Конечно, ехать. Можно долго думать и прикидывать, а можно просто раз посетить этот город, чтобы влюбиться в него. Здесь есть много возможностей для молодых и талантливых людей.

Андрей, 18 лет, студент 1 курса Белорусского Государственного Университета Транспорта в г. Гомеле

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