Крупная катастрофа вернет Крым Украине, мечтают майдауны

Если посмотреть киевские СМИ и послушать украинских политиков за последние несколько дней, то впечатление создается такое, что вопрос возвращения Крыма здесь давно решен. Дело осталось только за малым, да еще немного за Россией, которая не отпускает крымчан обратно на Украину. Они бы вроде и рады, и просятся уже, но Кремль их держит, приказал строго сидеть на месте. Вот и ломают головы лучшие умы Украины как провернуть это все назад. И всех этих планов громадье преподносится на полном серьезе людьми, наделенными властью, полномочиями, ответственностью. Хотя насчет последнего есть большие сомнения.

Вот, например, на одном из телеканалов в Киеве в воскресенье стартовал телемарафон «Крым. Три года сопротивления». Там собираются разные политики и вещают про возвращение полуострова. И не поймешь, то ли они так фантазируют вслух, то ли бредят.

Вот, например, глава медждиса*, организации запрещенной на территории России, Рефат Чубаров вещает:

— Я предвижу большую битву за Крым, не только за территории, хотя мы понимаем, что для РФ это так же важно, так как они постоянно хотят увеличивать свою военную мощь. Они хотят, в первую очередь, укреплять свои ненастоящие ценности.

Далее Чубаров как некий вещун, предрекает страшное:

— Я связываю это с какими-то катастрофическими последствиями для России. Какая-то угроза должна над ними нависнуть, которая вынудит их вернуть Крым, и мы должны ее создать.

Чубарова, кстати, как организатора катастроф на полуострове уже даже благодарило руководство республики. Потому что благодаря энергоблокаде, потом продуктовой блокаде, перебоями с водой, за организацией которых как раз стоит Чубаров, позволило полуострову быстрее решить вопросы с обеспечением полуострова электроэнергией, продуктами, водой. Кого получилось наказать организаторам блокады, так это своих, украинских энергетиков и фермеров, которые несут благодаря этим деятелям, немалые убытки, но спроса с них за это никакого. Между тем, уровень развития экономики полуостров за три года достиг такого, какого никогда до этого не видел.

С еще более необычным заявлением на этом же фантастическом марафоне выступила первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова, она уверена, что Крым сам вернется в состав Украины, когда она станет более европейской. Только, как сокрушается дама: «Но в Крыму у людей никто не спрашивал, с кем они хотят быть. Его отобрали. И даже если 100% людей будут хотеть вернуться, по их желанию этого не произойдет».

Видимо Джапаровой никто не рассказал, что в Крыму три года назад проходил всенародный референдум и именно крымчане решали в состав какой страны им входить. И если верить логике Джапарой, то, вероятно, крымчане именно Россию посчитали более европейской страной и решили войти в ее состав. Если, собственно, вся проблема только в «европейскости» и ни в чем больше.

А вот глава МВД Арсен Аваков обрадовал население страны, заявив в эфире телеканала «1+1», что у него есть абсолютно конкретный план по возвращение Крыма и решить это можно абсолютно дипломатическим путем, не военным. А главное, все это можно очень быстро сделать. В общем, буз шума и пыли, что называется.

Почти до слез крымчан тронуло заявление президента Украины Петра Порошенко. Он сообщил на своей странице в Фейсбуке, что Киев продолжает борьбу за Крым и гарантирует поддержку:

«Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки».

Здесь же он пишет, что Россия «несёт ответственность за грубое нарушение прав человека на полуострове». Правда, как заметил кто-то в комментариях, Порошенко снова забыл, что большая часть жителей Крыма — русские, а он обращается к ним на украинском языке…

* Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» признано экстремистским решением Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016.