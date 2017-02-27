Курс на Сирию: Фрегат «Адмирал Григорович» направлен в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» покинул порт приписки Севастополь и взял курс на Средиземное море. Ожидается, что он усилит российскую корабельную группу у берегов Сирии. На счету «Адмирала Григоровича» это уже третий дальний поход.

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович» вышел из Севастополя в направлении Средиземного моря. Там, по данным начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана первого ранга Вячеслава Трухачёва, фрегат должен будет присоединиться к российской корабельной группе для выполнения поставленных перед ним задач.

«Адмирал Григорович» покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы. Боевой корабль под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко приступил к выполнению задач уже третьего по счёту дальнего похода, в ходе которого он будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море», — цитирует РИА Новости Трухачёва.

При этом сроки выполнения задач Трухачёв не уточнил, отметив, что фрегат направляется в Средиземное море на длительное время.

По данным военно-дипломатического источника ТАСС, фрегат не будет использован для нанесения ударов крылатыми ракетами по боевикам в Сирии. «Адмирал Григорович» войдёт в состав постоянной средиземноморской группировки ВМФ.

Вооружён и грозен

«Адмирал Григорович» оснащён ударным ракетным комплексом «Калибр-НК», зенитными комплексами «Штиль-1» и «Палаш» и артиллерийской установкой А-190. Помимо этого, фрегат обладает торпедным и противолодочным вооружением и способен нести на борту вертолёт.

В ноябре 2016 года фрегат осуществил пуски крылатых ракет по позициям террористов «Исламского государства»* и «Джабхат ан-Нусры»* в Сирии из восточной части Средиземного моря. Максимальная дальность стрельбы «Калибром» по наземным целям — до 2,6 тыс. км. Огневой удар по складам боеприпасов и штабу экстремистов контролировался разведывательной авиацией и беспилотниками военного ведомства.

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Наряду с «Григоровичем» в операции против боевиков участвовал и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», с которого осуществляли вылеты истребители Су-33 и МиГ-29К.

В декабре 2016 года командование Черноморским флотом объявило, что фрегат выполнил свои задачи в Средиземном море. После этого «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь.

Технические характеристики

«Адмирал Григорович» является головным фрегатом проекта 11356. Заложенный в декабре 2010 года в Калининграде, в марте 2016 года он официально вошёл в состав российского флота. Порт приписки судна — Севастополь.

Корабль водоизмещением четыре тысячи тонн может развивать скорость до 30 узлов (около 55 км/ч). В автономном плавании фрегат, численность экипажа которого составляет 190 человек, включая морских пехотинцев, может находиться до 30 суток.

* «Исламское государство» (ИГ), «Джабхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещённые на территории России.