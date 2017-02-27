Лоббированием ГМО занялась комиссия аферистов РАН по борьбе с лженаукой

Новость о подготовке очередного доклада Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, наверняка вызовет вал горячей полемики. На этот раз комиссия выступает в роли адвоката. Она решила защитить от злых бармалеев генно-модифицированные объекты, ГМО. Председатель комиссии академик Е. Александров так прямо и заявил: ГМО – это магистральный путь развития человечества, а предрассудки, связанные с ним – результат невежества.

Мы уже успели привыкнуть к лжи. Лгут политики. Обманывают чиновники. Лукавят торговцы. Брешут журналисты. Мне еще не приходилось встречать ложь в высоких научных сферах (они постоянно лгут и извращают реальную картину мира, прим. РуАН). Впрочем, все когда-то бывает в первый раз. Искренне надеюсь, что журналисты в данном случае что-то напутали, и академик такого не говорил. Я вообще-то уважаю академиков. Но как говорится, истина дороже. Вздорным, откровенно рекламным заявлениям г-на Александрова (ниже они выделены жирным шрифтом) придется дать исчерпывающие опровержения.

Человечество давно вымерло бы с голоду, если бы не занялось генным модифицированием. Это ЛОЖЬ. Ибо абсолютно все народы в ранние периоды развития кормились дарами природы, ни селекции, ни ГМО не знали. Однако не вымерли. И сейчас проблема голода связана не с дефицитом продовольствия, а с его скверным распределением; треть пищевых продуктов в мире просто ВЫБРАСЫВАЕТСЯ на свалку. Если раньше генную модификацию производили медленными методами селекции и отбора, то сейчас — активными способами изменения наследственности и встраивания сторонних генотипов. Тут содержатся две подтасовочки. Во-первых, и сейчас обычная селекция в России широко распространена и регулярно приносит плоды. Она по-прежнему кормит страну, но академик ее как бы в упор не видит. Может быть, он ее брезгует. Во-вторых, генная инженерия способна соединить в одном ГМО свойства принципиально различных биологических видов: растений, рыб, животных и пр., а никакой селекции это было не под силу. Наконец, оба метода не гарантированы от ошибок, но ошибки селекции легче выявить и проще своевременно исправить. А они, увы, есть. Не удержусь, приведу цитату:

Английский бульдог — звезда страховочных рекламных постеров времен Черчилля — превратился в настоящего монстра благодаря селекции. Сегодня это одна из самых болезненных собак. Фактически нет такого понятия, как здоровый бульдог: дисплазия тазобедренного сустава, врожденный вывих локтя, гипоплазия трахеи, дерматит кожных складок, брахицефальный синдром, энтропион… Поддержание породы сделало невозможным роды без медицинского вмешательства. Средняя продолжительность жизни — всего 6,25 лет.

Если мы хотим отказаться от ГМО, то человечеству придётся сократиться до одного миллиарда со всеми вытекающими последствиями. Тут г-н академик передергивает. Наивным ребенком прикидывается, будто и не знает, что НИКТО не собирается отказываться от селекции, которая прошла проверку временем.

Далее за академиком слово берет анонимный «автор документа»: «Исследователи… приходят к единодушному выводу, что ни само производство ГМО, ни их употребление в пищу даже В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ПОКОЛЕНИЙ не несёт никаких дополнительных рисков по сравнению с обычными продуктами». О каких «поколениях», простите, речь? О дрозофилах? Или мышах? По крайней мере, не о людях. Ну и объясняйте это мышам или дрозофилам, нам-то зачем голову морочить?

Гадкая вышла новость. Тут вижу полное непонимание проблемы и жалкие попытки заглушить ее громкими фразами… Давайте, господа, я Вам суть разъясню. По пунктам.

ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ

Проблема ГМО не может быть предметом рассмотрения Комиссии по борьбе с лженаукой. Ибо никакой «теории анти-ГМО» просто нет. Кто ее автор? Где она изложена? Никто и нигде. Есть отдельные эксперименты, настораживающие, правда, но можно с ними спорить. Вот и спорьте. Экспериментируйте. А махать кулаками перед ветряной мельницей не надо. Лучше подумайте, почему вам люди НЕ ВЕРЯТ.

ПРОГРЕСС МЧИТСЯ, СЛОМЯ ГОЛОВУ

Технический прогресс – вещь, конечно, замечательная, но принес он нам не только авто, интернет и зубы-импланты. Многое вокруг нас изменилось в ХУДШУЮ сторону. Я говорю не только о состоянии окружающей среды, но более о здоровье людей.

Похоже, все уже убедились, что сердечно-сосудистые заболевания связаны с недостатком движения. Но делать-то что? Посадить программиста на велотренажер вместо кресла, пусть весь день крутит педали? Ибо часа в фитнесс-клубе, увы, недостаточно.

О какой «угрозе голода» может идти речь, когда в США треть населения страдает от ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИРЕНИЯ?

Почему в ПЯТЬ раз за 60 лет выросла заболеваемость желчно-каменной болезнью? Женщины болеют ей намного чаще мужчин. Я убежден, диетологи перестарались, запрещая вечернее питание. Медицина, разумеется, не согласна, визжит и дрыгает ногами от негодования. Но ответа на мой вопрос не дает.

Почему нарастает эта страшная болезнь – детский аутизм? Врачи что-то мямлят про генетические ошибки, но почему число их вдруг так выросло? Отчего содержание глюкозы в крови людей неуклонно повышается, не питание ли виновато? Нет ответов. Молчит медицина.

И вот я, нормальный российский гражданин, налогоплательщик, такой медицинской науке НЕ ДОВЕРЯЮ. Даже если она мне все уши прожужжит о пользе ГМО, все равно постараюсь их из своего рациона исключить. И детям не дам. И миллионы людей поступят так же.

ЧЕГО РЕАЛЬНО ОПАСАЕМСЯ?

Спросите любого дачника – вам подтвердят, что гибридные модифицированые сорта овощей и прочих садовых культур через год-два вырождаются, теряют способность к размножению. Следовательно, получить ВРЕДНЫЕ СВОЙСТВА для генной инженерии – пара пустяков. А ядовитое яблоко можно сделать? Запросто. Но мы не будем. А если случайно получится?

Представьте ситуацию: в результате брака производителя во втором поколении растение стало ядовитым; от отравления пострадали сотни людей. Можно привлечь к ответственности производителя? Нет. У него техпроцесс, разрешенный государством. Он его нарушил? Нет. Мутация. И доказать ничего нельзя, и закона на этот случай нет. И людей нет. Умерли.

Генная инженерия – очень сильный инструмент. Он может быть благом, а может стать и грозным оружием. Как только ГМО повсеместно войдут в практику земледелия, появится новая возможность управлять странами: достаточно прекратить продавать стране семена, и это обернется для нее катастрофой.

Главная проблема и состоит в том, что мы не можем предвидеть всех возможных экологических последствий. Строго говоря, при внедрении в стране даже одного ГМО должна быть проведена оценка его воздействия на окружающую среду. А в ходе оценки к разработчикам возникнет масса вопросов.

Возможны ли у объекта мутации? Не появятся ли в результате мутаций новые, вредные свойства? Будет ли объект скрещиваться с дикими растениями? Не будут ли полученные гибриды способствовать вспышкам болезней, плодовитости вредителей, угнетению других видов? Перечень таких вопросов можно продолжать до бесконечности, поэтому реально провести такую процедуру невозможно. И человечеству опять придется идти привычным путем проб и ошибок.

Однако Россия на этом пути имеет преимущество: она еще не вляпалась в эти самые ГМО по уши, еще не села на семенную иглу и может спокойно понаблюдать за другими странами. Конечно, есть риск слегка отстать, кто не рискует – тот не пьет шампанского. Но и помоев он тоже не пьет, а другим - случается.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Извечный российский вопрос. Безусловно, ГМО надо тщательно изучать, и расширение научных работ в этом направлении нужно приветствовать. Нужно нарабатывать опыт, стандарты испытаний, контроля производства. Все это должно происходить под ГОСУДАРСТВЕННЫМ управлением; бизнесу тут сильно доверять нельзя, жуликоват он. Потом придет время осторожно вводить новые продукты в практику.

Только не надо болтать, что Россия будет горько страдать без отмороженного помидора с рыбьим геном. Его и так уже никто не покупает, у нас 30 млн дачных хозяйств. И прежде чем обезьянничать по свистку западного лобби, подумайте, господа, об этой нашей, чисто российской специфике.

Александр Хуршудов, к.т.н., с.н.с.,

заслуженный эколог ХМАО