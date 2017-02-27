«Немного ку-ку, как раз в моем стиле!» – звезды Голливуда в восторге от россиян

«Всадники, в едином порыве несущиеся вперед — это Россия» - что на самом деле звезды Голливуда думают о русских.

Посещение России, как правило, не оставляет равнодушным ни одного иностранца. Особенности культуры, языка и менталитета многим кажутся диковинными, а воспоминания и впечатления от увиденного остаются в их сердцах на долгие годы.

Часто знакомиться с самым большим (с точки зрения территорий) государством приходится и знаменитостям. Так, топовые актеры, чьи лица на экранах кинотеатров видел каждый, рассказали, что чувствуют к России, как относятся к гражданам нашей страны и нашему языку.

Бывшая жена Бреда Питта, талантливая актриса и многодетная мать Анджелина Джоли призналась, что очень любит говорить на русском. Она считает этот язык очень сложным, немного грубым, но тем не мене интересным в звучании: «русские слова произносятся чувственно и красиво».

Мила Йовович так охарактеризовала жителей нашей страны: «Русскому человеку важно докопаться до правды. Это и есть основа русской культуры». Она также сравнила американцев и русских, сказав, что последние могут «пить водочку когда угодно», а в США такое явление называется алкоголизмом. Стоит напомнить, что Йовович имеет русские корни.

Яркий и везде узнаваемый Антонио Бандерас отметил, что русская культура сыграла одну из ключевых ролей в его актерском становлении. В первую очередь, он считает себя скромным учеником Чехова и Станиславского. Бандерас знал, что рано или поздно ему придется посетить Россию и он не сможет отказаться от этой идеи. Так актер побывал в северной столице нашей страны — Санкт-Петербурге.

«Капитану» Джонни Деппу в России больше всего понравились люди. Они показались актеру очень душевными, открытыми и немножечко «ку-ку». «Как раз в моем стиле!» — признался знаменитый пират, шоколатье и шляпник в одном лице. «Русские – нормальные ребята. Катаются на лыжах, гуляют по городу, устраивают вечеринки, пьют водку. Но кто ее не пьет?», — резонно подметил Депп.

Джаред Лето — талантливый актер и восхитительный певец — в своей немногословной манере отметил, что русский язык нужно уважать, а не играть с ним. Поспорить с артистом в этом вопросе сложно.

Непобедимый Терминатор Арнольд Шварцнеггер из всех российских городов больше всего любит Москву и с удовольствием посещает ее при каждом удобном случае. В частности, актера восхищают российские спортсмены, такие как Власов и Алексеев. Мировой бодибилдер отметил, что один из лучших фильмов с его участием — «Красная жара» — был снят именно в столице РФ. Он оценил любовь российской аудитории и, когда приезжает в Россию, чувствует себя как дома.

Тарантино рассказал, что Россия у него ассоциируется с несущейся кавалерией. «Всадники, в едином порыве несущиеся вперед — это Россия».

Джереми Кларксон отметил, что в деловом свете знает много российских граждан, чьи дела идут весьма и весьма неплохо. «Они носят большие часы, у них есть большие машины, а некоторые даже имеют свои футбольные клубы»....