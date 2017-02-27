Новый постпред ООН Ильичёв ткнул США носом в их же грязь

Петр Ильичёв с уже первого выступления успел показать, что РФ никому спуску по-прежнему не даст.

Петр Ильичёв, заменивший безвременно ушедшего Виталия Чуркина на посту постоянного представителя России в СБ ООН, уже успел показать, что РФ никому спуску по-прежнему не даст.

На прошедшем заседании Совебеза ООН России были предъявлены претензии за подписанный президентом РФ документ, позволяющим жителям ДНР и ЛНР въезжать, работать или получать образование в России на основании документов, выданных в Республиках.

Петр Ильичёв, отвечая на замечание «партнёров» из США, подметил, что во всём мире существует подобная практика. Америка не исключение: Соединённые штаты признают до сих пор не узаконенное государство Тайвань или принимают документы других стран, выданные киприотскими властями.

При этом Ильичёв, в ответ на критику и нападки, напомнил представителям Франции и США о том, что Россия своими действиями (признанием документов) никоим образом не усугубляет положение дел на Донбассе, а наоборот – упрощает жизнь и без того обездоленным людям. Более того, сам Киев не прилагает никаких действий к помощи населению Восточной части Украине, хотя и постоянно говорит о том, что Донбасс – это Украина.

Соответственно, раз Киев отправляет лишь артиллерийские снаряды вместо гумпомощи на Восток, а Запад во главе с США постоянно твердит о поддержке пострадавшим от войны людям, тогда что вообще нарушает Россия, помогая Донбассу? Двойные стандарты.