Общественная палата Хакасии направила вопросы министру культуры России

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Общественная палата России провела очередное онлайн-совещание для региональных общественных палат. На этот раз, в рамках проекта «Час с министром» прошла встреча с Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским.

В онлайн-совещании от нашей республики приняли участие председатель Общественной палаты Республики Хакасия Ольга Левченко и председатель комиссии Общественной палаты Хакасии по вопросам культуры, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Людмила Растащенова. Общественная палата Хакасии направила два вопроса, которые были переадресованы в министерство культуры РФ:

- Возможно ли внесение изменений в порядок распределения субсидий на поддержку творческой деятельности театров (не являющихся муниципальными) в городах численностью до 300 тысяч человек?

- Планирует ли министерство культуры Российской Федерации выделять финансирование из федерального бюджета на обновление книжных фондов муниципальных библиотек в достаточных объемах на условиях софинансирования?

Ожидается, что ответы будут получены в ближайшее время. В подобном формате встречи руководителей министерств и ведомств РФ с представителями региональных общественных палат проводятся уже в седьмой раз, сообщается на портале правительства РХ.

 

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