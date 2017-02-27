Около шести тысяч жителей Хакасии зарегистрировались в ПФР на портале госуслуг

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Все клиентские службы ПФР по РХ регистрируют граждан на портале госуслуг, подтверждают учетную запись и выдают простую электронную подпись для работы на портале gosuslugi.ru. С начала года за этим к специалистам Пенсионного фонда обратились 1102 жителя республики.

Всего же с июля 2016 года (именно тогда территориальные органы ПФР по Хакасии получили полномочия на регистрацию на портале госуслуг) за этим обратились 5734 жителей республики, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru в Личном кабинете гражданина. 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 25 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,261