Около шести тысяч жителей Хакасии зарегистрировались в ПФР на портале госуслуг

Все клиентские службы ПФР по РХ регистрируют граждан на портале госуслуг, подтверждают учетную запись и выдают простую электронную подпись для работы на портале gosuslugi.ru. С начала года за этим к специалистам Пенсионного фонда обратились 1102 жителя республики.

Всего же с июля 2016 года (именно тогда территориальные органы ПФР по Хакасии получили полномочия на регистрацию на портале госуслуг) за этим обратились 5734 жителей республики, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru в Личном кабинете гражданина.

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