Ольга Голодец: зарплаты в РФ не соответствуют уровню квалификации работников

У предпринимателей нет стимула вкладывать средства в техническое перевооружение, подчеркнула вице-премьер правительства

Стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи на секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда.

"Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников", - сказала Голодец.

"Я напомню, что на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек. И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - добавила вице- премьер.

По словам Голодец, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, "поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам". При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. "Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось", - сказала Голодец.

Сдерживание роста экономики

Отсутствие мотивации у бизнеса делать долгосрочные инвестиции сдерживает рост экономики в РФ и развитие профессиональных кадров, заявила Голодец.

"Проблема не в отсутствии кадров, а в отсутствии мотивации у бизнеса и экономики в долгосрочных вложениях и долгосрочных инвестициях. Все наше движение показывает, что нет сегодня стимулов вкладываться в экономику", - сказала Голодец. По ее словам, на сегодняшний день предприятию выгоднее положить деньги под проценты в банке, чем делать долгосрочные вложения.

Она напомнила, что прибыль предприятий в 2015 году по сравнению с 2014 выросла на 76%, при этом инвестиции в экономику в том же году сократились на 9%. В 2016 году прибыль выросла еще на 23%, а вложения в экономику сократились еще на 3%.

"Если экономика не будет перезапущена, если не будут перезапущены основные процессы, которые влияют на изменение технологий, то ничего не будет. Сегодня нарушены основные экономические принципы работы экономики, которые нужно немедленно восстановить, и мы ждем этого восстановления и в программе на 2018 год, и в программе-2025", - добавила вице- премьер.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.