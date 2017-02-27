Онлайн-трансляцию «Сибирской Масленицы» в Сухобузимо посмотрели жители 20 стран

Интернет-трансляцию Всероссийского фестиваля народной культуры «Сибирская Масленица», техническим партнером которого стал «Ростелеком», увидели зрители в 20 странах мира.

Этот праздник, ежегодно собирающий до 10 000 человек в небольшом селе Сухобузимо Красноярского края, на родине великого русского художника Василия Сурикова, состоялся вчера, 26 февраля.

Масштабные масленичные гуляния с размахом проходят в Сухобузимском более 10 лет. На одном из самых древних праздников гости угощаются блинами, разыскивают памятные сувениры на настоящей русской ярмарке, участвуют в молодецких забавах: лазят на «потешный столб» и борются «стенка на стенку», сражаются в кулачных боях и катаются на русской тройке.

Ежегодно украшением программы становятся казачьи игры, а также самое запоминающееся зрелище, запечатленное на известной картине Сурикова – взятие снежного городка. Кульминация праздника – сжигание чучела зимы и большой сибирский хоровод!

Для того, чтобы сделать сибирские традиции с родины великого художника Василия Сурикова доступными любому члену мирового интернет-сообщества, «Ростелеком» организовал оптическую «последнюю милю» пропускной способностью до 40 Мбит/с, а также обеспечил пропуск трафика для интернет-трансляции с места событий.

Зрителями онлайн-трансляции стало более 5000 зрителей из 20 стран мира: Японии, Тайланда, Сингапура, Китая, ЮАР, Новой Зеландии, Австралии, США, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Ирландии, Франции, Швейцарии, Германии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Таджикистана и, конечно же, России. К сибирской масленице присоединились не только жители Красноярского края, но и Абакана, Владивостока, Санкт-Петербурга и Сергиева Посада. Море ослепительно белого снега, русскую народную музыку и сибирские традиции в прямом эфире смогли оценить интернет-зрители 58 социальных учреждений России, где были организованы коллективные просмотры.

Активно продолжается просмотр смонтированной видеозаписи праздника на порталах: www.online-scene.com и www.культура24.рф.

«Команда красноярского филиала «Ростелекома» состоит из людей, которые не только работают, но и живут в Сибири, – подчеркнул директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев. – И мы гордимся тем, что традиции наших предков заинтересовали столь обширную аудиторию, расположенную на разных континентах. Наша компания планирует и дальше активно участвовать в проектах, которые позволяют сохранять и преумножать культурное наследие сибирской земли».

* * *

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

* * *

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

* * *

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







