«Оскар» для «Белых касок» – попытка убедить в правдивости постановочных кадров американских бандитов

27.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
«Оскар» для «Белых касок» – попытка убедить в правдивости постановочных кадров американских бандитов
 
Кинолента о деятельности организации «Белые каски» в Сирии получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм». В картину включено множество драматичных кадров, снятых самими «касками», однако авторы фильма не поясняют, почему данную группу не раз обвиняли в инсценировках боевых действий и подтасовке фактов. Отмечая сомнительную репутацию активистов, британский журналист Ванесса Били отдала должное их актёрским достижениям, которые, по её мнению, превышают «гуманитарные» заслуги организации. «Белые каски» также подозреваются в связях с террористами. О серых пятнах на репутации «Белых касок» — в материале RT.
 
 

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