«Оскар» для «Белых касок» – попытка убедить в правдивости постановочных кадров американских бандитов

Кинолента о деятельности организации «Белые каски» в Сирии получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм». В картину включено множество драматичных кадров, снятых самими «касками», однако авторы фильма не поясняют, почему данную группу не раз обвиняли в инсценировках боевых действий и подтасовке фактов. Отмечая сомнительную репутацию активистов, британский журналист Ванесса Били отдала должное их актёрским достижениям, которые, по её мнению, превышают «гуманитарные» заслуги организации. «Белые каски» также подозреваются в связях с террористами. О серых пятнах на репутации «Белых касок» — в материале RT.