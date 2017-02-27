Переговоры Владимира Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

В ходе рабочего визита Президента России в Казахстан состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые темы международной повестки дня. В частности, президенты отметили необходимость разработки дополнительных проектов в области совместной кооперации, соответствующие поручения даны вице-премьерам правительств двух стран. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев также подробно остановились на проблематике Евразийского экономического союза Краткая справка Евразийский экономический союз (ЕАЭС) .

Кроме того, глава Российского государства поблагодарил Президента Казахстана за организацию межсирийских переговоров в Астане.

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Н.Назарбаев: Очень рад приветствовать Вас в Казахстане. В начале года мы традиционно всегда встречаемся, сверяем часы, намечаем наши планы совместной работы.

Одно могу сказать, что во исполнение базового договора о дружбе и сотрудничестве, обращённого в XXI век, мы за эти 25 лет, я считаю, построили образцовые отношения, которые должны быть между дружественными государствами-соседями.

Тем более в этом году 25 лет дипломатическим отношениям, наши соответствующие ведомства это отмечают. Мы будем это приветствовать, и это важная веха нашего сотрудничества.

Благодаря такому тесному сотрудничеству мы создали Евразийский экономический союз. Что бы ни говорили, конъюнктура, конечно, повлияла, но я считаю это перспективным, важным, необходимым для всех членов Евразийского союза делом.

Сегодня семь тысяч российских предприятий имеют компании в Казахстане, создают огромное количество перерабатывающих предприятий. Ваш осенний визит и проведение огромного бизнес-форума сначала в Санкт-Петербурге, потом у нас позволили подписать 41 контракт на три миллиарда долларов. Так что Россия остаётся партнёром номер один для Казахстана как в политике, так и в экономике.

В международной повестке дня мы придерживаемся одной позиции. Сейчас Казахстан – непостоянный член Совета Безопасности ООН. При поддержке российской стороны мы будем осуществлять общие задачи, которые проводятся.

Россия сейчас осуществляет большие международные дела, особенно это ваше участие в сирийском процессе и предложение провести в Астане несколько раундов переговоров.

Сегодня в Женеве идут переговоры, вчера был выходной, сегодня всё ещё будет обговариваться, то есть сам процесс запущен. Это имеет большое значение.

Есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые у нас есть. Учитывая, что в этом году нам предстоит серия встреч. Знаю, что Вы согласились в апреле на китайскую инициативу «Один пояс – один путь», там у них конференция. Потом ШОС Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 8 июня в Казахстане – и тут же открытие нашей всемирной выставки ЭКСПО‑2017. Осенью – наша межрегиональная конференция. Так что будет очень много встреч для обсуждения и решения текущих вопросов.

Хочу Вам сказать, что никаких вопросов к российской стороне у нас нет – у моей делегации. Они перед нами только встретились, обсудили между собой: все текущие вопросы решаются в дружественном ключе, и проблем я не вижу.

Мы можем двигаться вперёд, создавая совместные промышленные предприятия, обрабатывающие, в сельском хозяйстве, оборонном комплексе, на Байконуре Краткая справка Байконур (космодром) . Все эти вопросы будем решать, и самое главное, вопросы, возникающие в ЕАЭС.

Приветствую Вас, Владимир Владимирович! Успехов Вам!

В.Путин: Спасибо большое за приглашение. Действительно, у нас регулярные встречи проводятся в начале года, и в целом график работы и встреч у нас очень насыщенный.

Начать нашу встречу хотел бы с благодарности за организацию в Астане межсирийских переговоров. Знаю, что казахстанская сторона сыграла очень положительную роль, и не только как хозяин, как организатор этого мероприятия, но и повлияла действительно на положительные результаты встреч в Астане, которые были организованы дважды.

Знаю, что Вы лично принимали в этом участие, работали с участниками делегаций, и благодаря Вашему участию эти переговоры завершились. Причём завершились с таким результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное, это самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры, о которых Вы сейчас упомянули.

Что касается двусторонних отношений, то в основе, конечно, лежит наше экономическое взаимодействие. Казахстан – один из наших ключевых партнёров в сфере экономики в регионе, Вы упомянули об этом.

Да, мы наблюдаем определённое снижение товарооборота в стоимостном выражении. Мы с Вами уже обсуждали, это связано с курсовой разницей прежде всего, с колебаниями цен на мировых рынках на наши основные виды экспортных товаров. Но физические объёмы остались прежними.

Наша задача увеличить эти физические объёмы и выйти на устойчивый рост. Тем более что условия в результате проведённых интеграционных процессов созданы. Хорошо работает и Евразийский банк.

Кстати говоря, Казахстану этот банк уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы мы были уверенными в позитивном развитии наших экономических отношений.

Что касается внешнеполитической деятельности, то мы очень рассчитываем на поддержку Казахстана как непостоянного члена Совета Безопасности ООН при решении глобальных вопросов. А наши интеграционные вопросы решаются в текущем режиме.

Разумеется, как и везде в большой работе, есть и сложности, и проблемы, требующие внимательного отношения со стороны первых лиц. Очень рассчитываю, что в ходе сегодняшней встречи мы поговорим по всем этим вопросам.

Большое Вам спасибо.