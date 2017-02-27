Под Пальмирой пески завалены трупами и техникой: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу

27.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

Пустыня на востоке сирийской провинции Хомс буквально завалена трупами и военной техникой ИГИЛ. Армия Сирии и ВКС России прорываются к Пальмире, по пути уничтожая множество боевиков, их танки и пикапы.

Сирийская армия при поддержке российской авиации уверенно продвигается с боями, приближаясь к Пальмире с запада. В воскресенье армейцы освободили ряд объектов вблизи газовых месторождений Аль-Махр.

Во главе с 5-м легионом и 18-й танковой дивизией, правительственные войска продолжают наступление после взятия большого холма Тель Сириатель сегодня утром. В этом сражении уже убито большое количество боевиков, уничтожено 2 танка и 3 пикапа с пулеметами.

Вскоре после освобождения высоты Тель Сириатель, подразделения САА атаковали позиции ИГИЛ на карьерах вблизи газовых месторождений Аль-Махр, с боями солдаты выбивают террористов из каменоломен и всех их опорных пунктов у мест добычи углеводородов.

После взятия этой важной высоты Вооруженные силы САР также получили огневой контроль над газовыми полями Аль-Махр и теперь они могут начать штурм, чтобы взять этот важный объект природных ресурсов.

Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна
Пустыня под Пальмирой завалена трупами и техникой ИГИЛ: Армия Сирии и ВКС РФ быстро приближаются к городу (ВИДЕО, ФОТО 18+) | Русская весна

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