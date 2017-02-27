Очень часто возникает необходимость срочно получить деньги. Причины для этого могут быть самые разнообразные: желание купить дорогую вещь, съездить в отпуск, отпраздновать свадьбу или сделать хороший ремонт в квартире. Если в прежние времена за такой просьбой обращались к родственникам и знакомым, но сегодня этот метод почти не действует. Не у каждого имеются в распоряжении лишние наличные, да и залезать в долги не очень приятно. В подобных ситуациях наиболее разумным вариантом будет обращение в финансовую организацию за получением заемных средств.

Преимущества кредитов в ОТП Банке

ОТП Банк предлагает услуги по предоставлению потребительских кредитов (здесь) на лояльных условиях, что позволяет решить любой финансовый вопрос легко и быстро. С учетом ваших потребностей представитель учреждения подберет для вас наиболее оптимальную программу. Вся операция оформления займет не больше получаса, после чего необходимая сумма перейдет в ваше личное распоряжение. Кредит - самый простой и доступный вариант воплотить в реальность любую идею: приобрести автомобиль, о котором вы мечтаете, отправиться в путешествие в экзотическую страну, оплатить учебу в престижном университете, потратить средства на открытие собственного бизнеса и пр. Воспользоваться предложениями ОТП Банка выгодно по многим причинам:

гибкая процентная ставка;

высокая скорость оформления;

может использоваться для любых нужд;

множество вариантов оплаты задолженности (наличными, банковские переводы, в режиме онлайн);

возможность получить нужную сумму в любое удобное время;

отсутствие переплат. Банковская организация не начисляет дополнительные комиссии за предоставление средств или досрочное погашение займа.

Основные требования

Получить заемные средства может каждый гражданин РФ, достигший 21-летнего возраста, имеющий постоянную прописку на территории страны и стабильный доход. График платежей, комиссия и размер лимита определяется индивидуально, исходя из нужд и финансового положения клиента. Получить кредит на любые цели (подробнее) возможно не только в офисе банка, но и на его официальной интернет страничке, путем оформления заявки в режиме онлайн. Этот способ позволяет сэкономить время, поскольку отпадает необходимость ехать в финансовое отделение и напрямую общаться с его работниками. Достаточно иметь доступ к сети и немного лишнего времени.

При заполнении заявки нужно указывать лишь достоверную информацию. Даже незначительные несоответствия могут стать поводом для отказа. Анкета охватывает несколько элементарных вопросов. Также обязательно указывайте личные контакты для связи: номер телефона и ящик виртуальной почты. После обработки заявки сотрудник банка свяжется с вами для уведомления окончательного решения. В некоторых случаях ответ приходит через электронное сообщение. Финансист предлагает несколько способов погашения долга. Поэтому в процессе заключения договора уточняйте все доступные варианты. На сайте можно ознакомиться с условиями по кредитным программам (проценты, условия получения и требуемые документы).

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