Пришли на бесплатные процедуры, а ушли с долгами

Некоторые столичные салоны красоты, усыпив бдительность своих клиенток, оформляют на них огромные кредиты. Причем на первый взгляд все законно: бумаги на месте, договоры подписаны добровольно. Только вот сотрудники этих салонов настоящие психологи. Знают, как отвлечь внимание и заставить поставить свои инициалы.

Мария Зайцева растерянно смотрит на кредитный договор и не может объяснить, почему подписала его.

Марии позвонили домой из косметического салона. Предложили пройти бесплатный оздоровительный сеанс. По окончании предложили еще 15 процедур по акции со скидкой всего за 5 тысяч рублей и попросили подписать договор.

"У меня щелкнуло, что не надо этого делать, но, сами понимаете, в такой ситуации, когда меня постоянно дергали – посмотрите, какая у нас здесь услуга, а здесь, а здесь — я пыталась вникнуть в договор, но это было нереально, тем более, когда ты впервые с этим сталкиваешься и мозг отключен", — рассказывает Мария Зайцева.

Только дома Мария поняла, что расписалась не за массаж и пилинг, а взяла у банка кредит на два года под 32 процента годовых. В салоне теперь говорят, что видят Марию в первый раз. Деньги не возвращают. В банке тоже слушать ничего не хотят, требуют выплатить долг.

"Сотрудники прокуратуры нам сказали, что попадаются 98 процентов из тех, кто туда идет. Сотрудники прокуратуры ходили к ним под видом клиентов, и они сказали, что если бы мы не знали, зачем сюда пришли, тоже бы подписали, настолько они там окручивают", — говорит Мария Зайцева.

Маму Антона Котенева сейчас лечат от тяжелой депрессии. В косметическом салоне ее тоже обманом заставили подписать кредитный договор. Один сеанс лечебного массажа обошелся ей в 100 тысяч рублей.

"Ей сказали, что это по акции бесплатно. Она согласилась, почему бы нет. Было такое состояние, что ну ладно, подпишу какие-то бумажки по акции, ерунда", — объясняет Антон Котенев.

Салон находится в самом центре Москвы. Сотрудники с улыбкой встречают здесь всех посетителей, кроме журналистов — при виде камеры разбегаются в разные стороны.

Юрист Екатерина Нечаева утверждает: пострадавших — десятки. Есть случаи, когда клиентов приглашали на бесплатные сеансы, а в конце просили расписаться якобы в анкете, на самом деле — в кредитном договоре.

"Спорный вопрос в работе банка: почему так быстро происходит одобрение. То есть одобрение происходит мгновенно, и мгновенно происходит перевод денежных средств. Если человек даже хочет отказаться, банк переводит деньги сразу после постановки подписей", — говорит юрист Екатерина Нечаева.

Сейчас клиенты салона продолжают выплачивать долги банкам и готовят коллективный иск в суд. Единственный шанс выиграть дело — доказать, что всех их намеренно ввели в заблуждение.