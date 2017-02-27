Против российского посольства в Киеве применили страшное искусство душевнобольных

Когда мы говорим про то, что на территории бывшей Украины государственность практически утеряна, мы не шутим. Дикари атакуют, скачут, шаманят и камлают...

Шапочку товарищ Файфура отобрал у главврача?

Возьмём, например отношения между реально существующими государствами — они, в ритуальной своей части, подчиняются не только дипломатическому этикету, но и тысячам других условностей, договорённостей и так далее. Есть общепринятые правила игры, не соблюдают которые только дикари и беспредельщики.

Заметим, что остатков украинской государственности хватает только на то, что бы не дать поднепровским бармалеям спалить посольство Российской Федерации в Киеве. Однако мало уже что контролирующие киевские власти не в состоянии прекратить различные дикарские боевые танцы, ритуалы и камлания, которые проходят перед нашим посольством регулярно, нескончаемой чередой. Нерабы, ведомые карго-культом, спешат освоить гранты и бюджеты, ведь близится третья годовщина присоединения Крыма к России — а белые господа щедро платят за камлания на этом месте. При этом «патриоты» старательно избегают показывать лица, зачастую прикрывая их плакатами: камлания камланиями, скачки скачками, а скоро будет весна и нужно будет ехать к «агрессору» на заработки.

Только за последнюю неделю прошло три подобных нашествия на дипломатическое представительство России в Киеве. Последнюю акцию «патриотизма» 26 февраля 2017 года организовала «Украинская альтернатива». В так называемом перфомансе приняли участие заслуженный бандеровец Степан Хмара, координатор Евромайдана в Крыму Андрей Щекун, участник вышеупомянутой «альтернативы» Николай Голомша, автор-исполнитель Сергей Файфура и певец Иво Бобул.

Цель этой акции — показать, как «оккупация Крыма влияет на культурное и языковое пространство в Украине». В рамках этого мероприятия был представлен клип глубоко безумного товарища Файфуры «Бандера-2».

Вообще-то, господа хорошие, это прямое психическое насилие над несчастным дедушкой. Ему нужны медикаменты, а не сало и скачки. Покайтесь!