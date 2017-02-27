Против вымирания народа: в Москве 25 февраля состоялся митинг «За многодетную Россию!»

В субботу 25 февраля в столице на Суворовской площади состоялся митинг-стояние «За многодетную Россию!», организованный объединением православных и патриотических организаций. Организаторами акции выступили общественные движения «Сорок сороков» и «За жизнь», Ассоциация родительских комитетов АРКС, «Женщины за жизнь», Клуб многодетных отцов, Национальный родительский комитет и другие.



Ранее о своей поддержке мероприятия, перехватившего эстафету у состоявшейся 23 октября 2016 года «Битвы за жизнь», заявили депутаты Государственной Думы, в числе которых председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов, Герой России Александр Карелин, Геннадий Онищенко и Виталий Милонов, а также народная артистка России Екатерина Васильева, артист Михаил Пореченков, профессор МГУ и телеведущий Николай Дроздов.



Главная цель митинга, на котором субботним днем собралось несколько сотен человек – добиться от властей запрета (либо на первом этапе – ограничить путем выведения и ОМС) абортов на законодательном уровне и всестороннего повышения качества жизни, социальной поддержки многодетных семей.



«Мы вымираем! Наш коренной народ, который создавал 1000-летнюю Россию, за последние 100 лет подвергся такому геноциду и уничтожению, какому не подвергался ни один народ в мире. Спасибо нашим великим предкам, которые к 1917 году создали такой генофонд – нацию детей, который позволил нам пройти через горнила двух мировых, жесточайшей гражданской войн, через красный террор и репрессии, и сохранить свою государственность, культуру и традиции. Но разрушение института семьи, многомиллионные аборты, насаждаемые наркомания, алкоголизм и разврат, добивают последние остатки нашего генофонда. А к чему это приводит, мы сегодня видим в Европе, где на смену вымирающим коренным народам приходят более молодые и пассионарные. Да и у нас уже начались эти процессы.



Мы должны просыпаться, мы должны, как нация, как народ начать рожать и воспитывать детей, иначе уже скоро про нашу цивилизацию будут говорить в прошедшем времени, как про Византийскую империю будут вспоминать, что была великая, гордая и непобедимая Россия, страна Пушкина и Достоевского, Мусоргского и Левитана, Суворова и Рокоссовского. Была, но сплыла», – заявил в своем приглашении всех активных русских людей на митинг лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.



Организаторы подошли к процессу творчески и вывели к микрофону персонажей, символизирующих орудие геноцида: телевизор (СМИ), пачку сигарет, алкоголь и аборт. Когда они рассказывали, как уничтожают Россию, детишки злились и грозили им кулачками. В итоге «мистер Аборт» был символически сброшен ими со сцены.









«Нашу деятельность поддерживают в 450 городах – не только России, но и Украины, Белоруссии и Сербии. Мы все сталкиваемся с ситуацией вопиющей безнравственности, когда аборт признан убийством, но разрешен. По данным экспертов, в России совершается от 5 до 8 млн. абортов ежегодно, ежедневно в стране убивается до 2500 тыс. детей.



Цель проекта «За жизнь» – изменение сознания людей. Мы не просто требуем от государства оказать поддержку – мы сами все эти годы активно помогаем тем, кому такая помощь очень нужна. Организуем лекции, семинары, встречи в школах, вузах, воинских частях, кадетских корпусах – везде, где нас готовы принять. За 1,5 года мы провели лекции для 90 тыс. слушателей в 122 городах и населенных пунктах страны. В 2015 г. мы запустили проект «Спаси Жизнь», благодаря которому спасли от убийства в утробе 4878 детей. Наши специалисты – консультанты лечебных учреждений, сидящие на телефонах доверия, в социальных сетях, в специализированных центрах защиты материнства. Мы оказываем не только консультативную помощь, но и помогаем продуктами, вещами, юридической помощью, трудоустройством.



Сейчас государство фактически переложило ответственность за семью на плечи общественников. Общественные центры работают на износ. К нам приходят сотни писем с криками и мольбами о помощи. 5 млн. рублей в год – бюджет самого мощного общественного центра, призванного помогать малоимущим многодетным семьям целого региона. Депутаты не понимают, что никакой сильной страны быть не может, когда многодетные семьи искоренены. Но вместе мы победим», – рассказала в своем выступлении участник движения «За жизнь» Екатерина Маркова.



«Все вопросы жизни связаны с сознанием – как ты думаешь, так ты и живешь. Мы должны почистить сознание. В том мире, куда попадет каждый по окончании земного пути, нас спросят – справедливо ли поступал в работе своей, кем бы ты ни был, хотел ли ты детей? Люди должны хотеть детей – это естественное желание. Иметь детей могут не все, кто их хочет: здоровье, личная жизнь, разводы, измены и т.д. Но главное – желание. Кто хочет детей – тот их не убивает. Убивают детей только те, которым дети мешают жить. «Жить» в их понимании, т.е. рвать цветы удовольствий и существовать только для себя. Те, кто хочет радоваться половым удовольствиям, но не хочет терять внешнюю свободу – такие прерывают жизнь до рождения.



Поэтому нет у нежелающих рожать ничего, кроме жажды сладострастия, эгоизма и безбожия – это их единственные столпы. Люди живут только на свой карман, на свою развратную душу, и поэтому самые лучшие свои годы они погубляют в разврате, никого не рожают и в старости никому не нужны – пополняют интернаты с брошенными стариками.



Раньше вообще не было пенсий. Кормили стариков дети и внуки – человек получал то, что заработал в юности, исходя из его отношения к близким. Нужно опираться на законы Божеские, а не на человеческие. Надо рожать как минимум 2-3 детей. Мы рисуем папу, маму и одного ребенка – но это не семья, а лишь зародыш семьи. Бабушки, прабабушки, много людей, у которых есть кровная связь, общая вера и взаимопомощь – это и есть настоящая крепкая семья.



Гляньте на казахов и туркменов, которые убирают наши улицы – у них нет семей по 3 человека, их всегда гораздо больше. Кто потом будет жить на этой земле, кто будет ее хозяином, хозяином будущего? Тот, кто рожает и воспитывает. Эти действия сами по себе рождают в человеке и мужество, и терпение, и заботу – тысячу разных добродетелей», – заметил в своем выступлении протоиерей Андрей Ткачев.







Множество выступавших активистов из сообществ многодетных родителей сошлись во мнении: мигранты абортов не делают и рожают много детей. Следовательно, уже через пару поколений у русского населения возникнут серьезные проблемы. Поэтому митинг был направлен, прежде всего, на привлечение внимания к проблеме прироста коренного народа страны.



Имеется и статистика, подтверждающая ту печальную тенденцию. По данным Минэкономразвития, прирост населения в нашей стране «достигается исключительно за счет миграции: миграционный прирост от общего прироста населения в 2016 году составлял 92,9 процента».



Динамика изменения численности населения России в 2017 году составит:

- Рождаемость: в среднем 5 098 детей в день (212 в час),

- Смертность: в среднем 5 559 человек в день (231 в час),

- Миграционный прирост населения: в среднем 626 человек в день (26 в час, 228 490 в год)».





















Чтобы изменить ситуацию, на митинге было объявлено о создании народного движения «Многодетная Россия», которое намерено работать с властью для принятия государственной стратегии, позволяющей к 2025 году снизить средний возраст россиянина с 39 до 30 лет за счет повышения рождаемости.



Вот краткий перечень необходимых социально-экономических изменений, которые, по мнению общественников, поспособствуют выполнению этой задачи:



«1) За государственную поддержку института семьи как опоры общества и формирование представления о многодетной семье как норме брачной жизни!



2) За продуманную внутреннюю политику, направленную на рост коренного населения страны, что невозможно без создания соответствующих экономических и социальных условий: повышение материнского капитала, программы доступного для молодых семей жилья, благоприятный общественный климат и т.д.!



3) За государственную защиту человеческой жизни с момента зачатия!



4) За государственную политику охраны здорового образа жизни без ГМО, пищевых добавок и медицинских препаратов, приводящих к бесплодию и другим негативным последствиям для населения!



5) За эффективную государственную защиту традиционных ценностей и культуры (без которых невозможна полноценная многодетная семья, как и существование народа) в СМИ, искусстве и образовании!



6) За введение в рейтинг эффективности губернаторов таких показателей, как снижение среднего возраста жителя региона и коэффициент рождаемости!»



Это уже не первый шаг по спасению народа со стороны неравнодушных, не желающих, чтобы через каких-нибудь сто лет об их цивилизации говорили в прошедшем времени. Но, судя по тому, что «на другом берегу» находятся такие личности, как «министр без портфеля» Михаил Абызов, назвавший всех противников вывода абортов из ОМС людоедами, работы им предстоит непочатый край.



Именно поэтому участники митинга воспринимали его как отправную точку для формирования широкой народной коалиции, направленной на защиту института семьи, многодетности и увеличения численности коренного населения России. Движению «Многодетная Россия» предстоит поставить на политическую повестку дня проблему фактического вымирания народа как одну из главных угроз национальной безопасности страны. Его участники планируют инициировать проведение серии круглых столов на высоком уровне, посвященных проблеме сохранения исторической России. И в этом деле им потребуется помощь и содействие каждого гражданина с активной жизненной позицией.