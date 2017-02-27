Пушков ответил Авакову на заявление о планах Киева вернуть Крым

27.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Российский сенатор Алексей Пушков ответил главе МИД Украины Арсену Авакову на заявлении о наличии у Киева «конкретного плана» по скорому возвращению Крыма и Донбасса.

«Аваков сообщил: у Киева «есть план возвращения Крыма и Донбасса», но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без», - написал Пушков в TwitterНапомним, ранее Аваков заявил, что у Киева есть «конкретный план» возвращения Донбасса и Крыма, принадлежность которых Украине не оспаривается. План якобы предполагает быстрое возвращение дипломатическим, а не военным путем.

Аваков и ранее анонсировал скорое возвращение Крыма и Донбасса. Так, по его словам, Украина может вернуть эти территории за полтора года.

В январе Аваков уже обращался к сотрудникам Госпогранслужбы страны с призывом быть готовыми к «деоккупации» территорий провозглашенных ДНР и ЛНР. По его словам, стоит задача вернуть ДНР и ЛНР уже в 2017 году.

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