Работающим пенсионерам изменили правила восстановления индексации

Огромное количество пенсионеров в России остаются на своих рабочих местах. Люди не готовы увольняться по той причине, что их пенсии зачастую выглядят попросту смешными. Прожить на одну пенсию сегодня в небольшом регионе страны - задача практически неисполнимая.

Несмотря на то, что с 2016 года трудящиеся пенсионеры лишены стандартной индексации пенсий, люди не начали повально увольняться. Они лишь в очередной раз убедились в ошибочности политики властей, которая направлена на сокращение социальных расходов. Люди попросту не понимают, почему нельзя произвести экономию в других, менее чувствительных областях экономики.

Вместе с этим работающие пенсионеры пожаловались на то, что даже после увольнения с работы им задерживали процесс восстановления индексации пенсий. В частности, доходило до того, что лишь через три месяца гражданам начисляли ту пенсию, которая им положена с учетом всех пропущенных индексаций.

Подобное недоразумение продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Только лишь с 1 января 2018 года в законодательство были внесены изменения, с помощью которых определен новый порядок выплаты страховых пенсий. Главным изменением, которое затронет работающих пенсионеров, станет то обстоятельство, что уволившийся с официального места работы пенсионер отныне будет получать пенсию с учетом индексаций с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Что же касается будущего работающих пенсионеров, то из самых оптимистичных прогнозов можно сделать вывод, что они будут лишены индексации пенсий до 2020 года. По этому поводу сейчас ведется очень много разговоров, но до конкретики в них еще далеко.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







