Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый

В понедельник открылся Российский инвестиционный форум в Сочи. Мероприятие впервые проводится в феврале.В его работе примут участие руководители крупных российских и зарубежных компаний, губернаторы, а также представители деловых и научных кругов. В мероприятиях двухдневного форума будет участвовать и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Модератор пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи, директор ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, обсуждая привлечение в регионы инвесторов и успешный опыт Ульяновской области и Татарстана, пошутил: "Дмитрий Анатольевич, наверное, надо обучить губернаторов методике холодных продаж". Премьер-министр ответил: "Чтобы "спамили" инвесторов, так, как это делают в Ульяновске и Казахстане".
Глава ВЭБ Сергей Горьков анонсировал внедрение новой системы рассмотрения проектов, которые претендуют на финансирование. Система разработана совместно с Агентством стратегических инициатив. По словам Горькова, теперь первичный анализ заявки будет проходить в регионе, таким образом институт развития сможет значительно снизить время рассмотрения заявок, а также увеличить число заявок, с которыми работает ВЭБ. В ходе своего выступления Горьков отметил, что инвестпортфель ВЭБа - "это 95% регионов и лишь 5% Москва".
ВЭБ и фонд "Росконгресс" окажут информационную поддержку бренду "Сделано в России". В рамках соглашения стороны планируют проводить совместные профильные мероприятия, а также оказывать взаимную экспертную и консультационную поддержку по вопросам продвижения интересов российских экспортеров.
Дефицит бюджета России за 2017 г. может составить меньше прогноза - около 2% ВВП, заявил журналистам в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава Минфина Антон Силуанов.
"Если говорить о масштабных макровещах, это, конечно, недостаток финансового ресурса сконцентрированного в регионах. Если посмотреть на остатки на корсчетах в банках, то можно увидеть, что до 85% суммы находится в московских банках", - отметил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в ходе пленарного заседания на Инвестфоруме в Сочи, говоря о проблеме привлечения инвестиций в регионы. Он также отметил сокращение числа региональных банков и дополнительных офисов в регионах. "210 дополнительных офисов в регионе, годом ранее было более 300", - отметил Алиханов.
Экономический блок правительства рассчитывает на принятие нового бюджетного правила в весеннюю сессию Госдумы, сообщил в ходе Инвестфорума в Сочи министр финансов Антон Силуанов.
Дмитрий Медведев завершил выступление. В финале своей речи премьер-министр призвал всех представителей власти и товаропроизводителей "сражаться за каждый процент роста". Глава российского кабмина процитировал Уинстона Черчилля, возглавлявшего правительство Великобритании в середине ХХ века: "Он как-то сказал: "Меня часто спрашивают: "За что мы сражаемся?" Могу ответить: "Перестанем сражаться, тогда узнаете".
"Я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, нет бесперспективных регионов. У каждого - свои особенности и свои конкурентные преимущества - природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать", - сказал глава кабмина на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Медведев поручил Минфину и МЭР перейти на проектные принципы формирования трехлетнего бюджета. "Для успешной реализации плана мы должны активней внедрять проектный подход, поэтому следующий этап здесь перевод значительной части бюджетного процесса на проектные принципы", - сказал он.
"Надо расширить программу "шесть с половиной" по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент мы создали для помощи тем малым и средним компаниям, которые ведут проекты в приоритетных отраслях - здравоохранении, АПК, обрабатывающих производствах и других отраслях. Предлагаю увеличить лимит программы объем кредитования на дополнительные 50 млрд рублей для выдачи кредитов региональными банками, а также на инвестиционные цели", - сказал премьер.
Премьер-министр на встрече с деловыми кругами обсудит предложения по изменению параметров налоговой системы. "Сейчас мы работаем - совместно с бизнесом и регионами над предложениями по ключевым параметрам налоговой системы. Вечером я планирую встретиться с представителям крупного бизнеса и обсудить, в том числе, и эти вопросы. Но уже точно могу сказать, что мы воздержимся от принятия любых решений, которые ухудшают положение предпринимателей в части неналоговых платежей", - сказал Медведев.
"Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект, но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это непросто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране", - сказал премьер.
"У России есть все слагаемые, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира - у нас есть ресурсы, интеллектуальный потенциал, но и главное, что есть - скажем прямо - это психология страны-лидера", - сказа премьер-министр РФ.
Правительство до 2025 года должно обеспечить стабильность макроэкономической динамики и налоговой системы, заявил Дмитрий Медведев.
"Ближайшие 5 лет будут непростыми для рынка труда", - сказал премьер, отметив, что речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных кадров.
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