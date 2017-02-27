Российский инвестиционный форум в Сочи. День первый

В понедельник открылся Российский инвестиционный форум в Сочи. Мероприятие впервые проводится в феврале.В его работе примут участие руководители крупных российских и зарубежных компаний, губернаторы, а также представители деловых и научных кругов. В мероприятиях двухдневного форума будет участвовать и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Модератор пленарного заседания Российского инвестиционного форума в Сочи, директор ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, обсуждая привлечение в регионы инвесторов и успешный опыт Ульяновской области и Татарстана, пошутил: "Дмитрий Анатольевич, наверное, надо обучить губернаторов методике холодных продаж". Премьер-министр ответил: "Чтобы "спамили" инвесторов, так, как это делают в Ульяновске и Казахстане".