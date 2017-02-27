Россия, которую мы не замечаем. Время-вперёд! Выпуск № 232

В сегодняшнем обновлённом формате программы мы берёмся за несколько минут показать вам только прогрессивную и добрую сторону России, о которой вы, скорее всего, мало что слышали.

Даже вглядевшись в этот кадр, не сразу поймёшь, что на нём изображено. И уж точно не догадаешься, что это жилой дом. Первый жилой дом в России, напечатанный на 3D-принтере. Первый дом, напечатанный полностью, а не собранный из напечатанных панелей. Непосредственно на распечатку ушло всего 24 часа. При этом необычная форма конструкции была выбрана для того, чтобы продемонстрировать все возможности принтера. В наш выпуск эта новость попала потому, что создан дом российской фирмой с помощью уникального строительного принтера собственной разработки. Создатели утверждают, что применение их новинки позволяет экономить до 70% средств на возведении коробки здания по сравнению с традиционными методами строительства.

http://apis-cor.com/about/news/first-house

А это ещё одна отечественная новинка, кадры испытаний которой были опубликованы недавно. Новая модель отечественного летающего мотоцикла, способного разгоняться до 50 км/ч и подниматься на высоту до 10 метров. Конечно, пока что речь идёт о создании аппарата скорее для любителей экстремального спорта, а не полноценного транспортного средства, но ведь это только начало. Пожелаем российским разработчикам успехов и новых инженерных решений.

www.hoversurf.com/ru

В Германии стартовали продажи российского автомобиля Лада Веста. Экспортная версия оснащена двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. В текущем году руководство Автоваза планирует увеличить экспортные продажи Лада на 50%. В двойне приятно, что даже в такой требовательной к качеству автомобилей стране как Германия продажи Лада в последние годы растут.

Кстати, немецкая пресса на днях напечатала репортаж про пенсионера Герхарда Шотта, который на своём Москвиче за 40 лет проехал 1 млн. км. Шотт хвалит свой, как он его называет Мосси, за надёжность, прочность и лёгкость ремонта и планирует проехать ещё полмиллиона километров.

https://www.tag24.de/nachrichten/zwickau-moskowitsch-pkw-russland-seit-40-jahren-taeglich-im-einsatz-treuer-begleiter-218351

22 февраля ракета-носитель «Союз-У» успешно стартовала с Байконура и вывела на заданную орбиту космический грузовой аппарат «Прогресс», который в свою очередь пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Корабль доставил 2,5 тонны груза среди которого научное оборудование и по особому заказу российских космонавтов – краснодарские яблоки, ягодный морс, овсяная каша. Помимо этого космонавты получили необычный подарок – диск с российскими фильмами о легендарных разведчиках, снятых недавно при содействии Службы внешней разведки. Теперь совместные вечера российских и американских космонавтов на МКС станут гораздо полезнее, насыщеннее и интереснее.

Подборку новых производств России сегодня начнём с непривычной новости – в Липецкой области создано первое народное машиностроительное предприятие. Принцип его заключается в том, что акции пропорционально принадлежат всем членам коллектива. В данном случае это 78 человек, среди которых неоднократные победители и призеры городских и областных конкурсов профессионального мастерства по рабочим специальностям. Будем следить за судьбой этого предприятия.

В это время Магаданский механический завод завершил обновление парка станков. Станки с ЧПУ для завода изготовлены в Санкт-Петербурге. Всего в планах Минпромторга запустить к 2020 году около ста крупных предприятий отечественного станкостроения. А доля российских станков с числовым программным управлением вырастет с 10% до 33%.

Между тем, в Оренбургской области открыто предприятие по выпуску жаропрочных сплавов для авиационной и космической промышленности, а также две солнечные электростанции. В Дагестане запущен завод утилизации автопокрышек. В Тверской области открыт крупный деревообрабатывающий завод с инвестициями свыше 20 млрд. рублей. В Вологодской области – вторая очередь завода по производству фанеры. В Московской области – сырный завод. В Тамбовской, Свердловской, Белгородской областях – комбикормовые заводы. Новые фермы – в Калужской области, Нижегородской и Башкирии. Крупный свинокомплекс открыт в Воронежской области и тепличный комплекс в Амурской.

В преддверии 23 февраля сотрудник Почты России Николай Ильинов из Воронежской области получил в подарок УАЗ Патриот. В прошлом году на этого водителя почтовой машины напали трое грабителей. Преступники, решившие заполучить крупную сумму, предназначенную на выплату пенсий, обстреляли Николая Васильевича, ранили в руку и ногу, но он смог открыть ответный огонь и вынудил бандитов бежать с места преступления. За это Николай Ильинов был награждён почётным знаком, премией и вот теперь автомобилем. Желаем ему крепкого здоровья и спокойной работы.

Завершаем наш выпуск рассказом об одном интересном человеке. Это знаменитый трактор «Сталинец» - первый советский серийный дизельный трактор. В годы Великой Отечественной Войны он использовался в качестве тягача артиллерийских орудий и стал одним из символов советского машиностроения.

А это миниатюрная модель трактора на радиоуправлении. Она имеет переключаемую коробку передач и уверено преодолевает различные препятствия. Модель создана в единственном экземпляре нашим соотечественником Артёмом Васильевичем Марченко. Инженер-механик по образованию, 10 лет отработавший на карьерах, вынужден был оставить работу из-за сокращения зарплаты, но не опустил руки, а нашёл себя в моделизме. В его коллекции самые разнообразные и всегда уникальные модели, созданные собственными руками. Знаменитая немецкая компания Либхер с удовольствием заказывает у нашего умельца модели своей техники. Вот вам пример человека, который в сложных жизненных обстоятельствах не растерялся и нашёл себе новое дело.

Ссылка на канал умельца, где вы можете заказать подобные модели:

https://www.youtube.com/channel/UC6VdjqSHyU4A-4-ax5cdv2w/videos

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