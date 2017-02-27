Самарская область: задержан боевик ИГИЛ готовившей теракт

27.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Самарская область: задержан боевик ИГИЛ готовившей теракт

Сторонник запрещенной в России террористической организации ИГ*, готовивший теракт против правоохранителей, задержан в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Сотрудники ФСБ задержали в поселке Усть-Кинельском Самарской области 20-летнего гражданина России, который недавно принял ислам. Ранее мужчину через интернет завербовали эмиссары террористической организации "Исламское государство" и поручили ему подготовить теракт.

Пособники экстремиста из республики Дагестан перевели молодому человеку 20 тысяч рублей на приобретение компонентов взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы самарцу прислали из Сирии.

В доме подозреваемого оперативники нашли взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы.

"По словам задержанного, он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия юноша хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса", — рассказал источник.

По информации силовиков, молодой человек попал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома, где была обнаружена взрывчатка. Ранее мужчине назначили штраф за размещение в интернете материалов террористического характера. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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